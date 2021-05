Ce lit suspendu transportable est l’accessoire de camping (de luxe) à avoir cet été

Partager







Les mordus de camping et de sieste au soleil ont besoin de ce lit suspendu, beaucoup plus confortable qu’un hamac.

Ce petit luxe qui est fabriqué par l’entreprise américaine Hangout Pod vient d’arriver chez Simons. Attention toutefois, on parle d’un luxe de campeur comme le lit suspendu se détaille 600$ sur le site.

Le Hangout Pod comprend les pôles, une nacelle en fibre de polyoléfine et la quincaillerie en acier nécessaires pour assembler le produit facilement et sans outils. Le lit peut supporter jusqu’à 440 livres alors vous pouvez être plus d’une personne à profiter du «pod».

Le tout se range dans un sac de transport pratique qui se trimballe bien lors de vos sorties de camping.

Ce lit suspendu est en quelque sorte la «Egg chair» du camping. Ce n’est pas donné, mais tout le monde en veut un quand même!

Bien que pensé pour le camping, le Hangout Pod peut très bien être installé dans votre cour arrière et devenir le coin lecture et sieste au soleil par excellence!

Vous pouvez commander votre Hangout Pod juste ici!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s