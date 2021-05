Elle ouvre un resto à 14 ans (et elle encore du temps pour faire ses devoirs)

Partager







Cuisiner avec sa mère a rapidement pris de grandes proportions pour Victoria Vu Duc, 14 ans, lorsqu’elle a décidé de carrément se lancer en affaires.

Tout a commencé lorsque, pendant le premier confinement, Victoria Vu Duc s’est mise à offrir des plats cuisinés à son voisinage. On lui a vite conseillé de vendre ses repas vietnamiens à plus grande échelle. «J’ai eu de l’aide d’investisseurs qui m’ont aidée à trouver une place, je me suis créé une page Facebook», et le tour était joué, résume la jeune étudiante.

C’est ainsi qu’est né Vic & Co Cuisine Viêt, le restaurant dont Victoria est copropriétaire avec sa mère.

Lors de la première semaine d’ouverture, le restaurant a fait sensation dans le secteur de Deschênes, en banlieue de Gatineau, «au point où on a été en rupture de stock, on a dû fermer des jours de plus en attendant de ravoir des aliments», raconte Victoria Vu Duc.

Le défi d’une vie équilibrée

Ouvert toute la semaine à ses débuts, le Vic & Co Cuisine Viêt est seulement ouvert quatre jours par semaine désormais : du jeudi au dimanche. Travailler à la semaine longue était beaucoup trop pour Victoria et son staff.

«Ça prend du temps s’ajuster entre l’école, le travail, puis ma vie avec mes amis», explique la jeune fille. Elle doit parfois passer certains soirs de semaine au restaurant pour faire de la préparation pour ses journées d’ouverture «Je m’organise bien et je trouve souvent le temps de faire mes devoirs.»

Ses amis ou les amis de sa sœur de 16 ans, qui met aussi la main à la pâte, viennent parfois donner un coup de main au restaurant. C’est un bon compromis pour continuer de socialiser, selon Victoria.

Confiante d’avoir atteint un bon équilibre, Victoria n’a pas peur de s’investir. «Pendant longtemps je faisais 18 heures par semaine de gymnastique, je suis habituée au travail», relate-t-elle.