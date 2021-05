Jean-Thomas Jobin est en deuil de sa chatte Papa prune

Partager







Jean-Thomas Jobin avait une bien triste nouvelle à partager: sa chatte Papa prune est décédée.

C'est sur son compte Instagram que l'humoriste a partagé la triste nouvelle à ses abonnés, expliquant que l'animal était fragile depuis quelques années, mais que sa condition avait chuté de manière radicale, rapidement, au cours de la fin de semaine.



Le grand gagnant de Big brother Célébrités a tenu à partager la nouvelle pour que les gens comprennent pourquoi elle sera désormais absente de ses publications. Les fans de Jean-Thomas connaissaient bien Papa Prune, qui faisait partie du quotidien du comique depuis maintenant neuf ans. Elle apparaissait souvent sur ses réseaux sociaux.



«Papa prune est partie pour le paradis des chats ce week-end. Sans avoir envie d’entrer dans les détails, pendant une courte absence de quelques heures, sa condition a chuté drastiquement; elle était très mal en point, souffrante, et son pronostic très mauvais, vu sa fragilité depuis quelques années. Ça me fend le cœur, car c’était vraiment un animal de compagnie parfait. Adorable et sans aucune malice. Je vous en parle pour que vous compreniez son absence de mes publications à partir de maintenant. Merci à vous d’avoir suivi ses péripéties royales. Quand je l’ai vue à la SPCA il y a neuf ans, elle était pas mal précaire et amochée, mais c’tait la plus belle et plus fine quand même. Merci, Papa prune, pour tous ces beaux moments et ces courses effrénées pour venir t’installer sur mon chest aussitôt que j’étais couché sur le dos. T’es la meilleure! Je te souhaite plein de chests de gens couchés su’l dos, là-haut!», a-t-il écrit sous une magnifique photo de Papa prune.



Dans les commentaires, de nombreux abonnés et amis de Jean-Thomas Jobin ont pris le temps de lui envoyer un peu d'amour et de soutien, dont plusieurs de ces colocataires à Big Brother, comme Camille Felton et Emmanuel Auger.



La perte d'un animal de compagnie est toujours très douloureuse, on offre donc à Jean-Thomas Jobin toutes nos plus sincères condoléances.

