Jouer pour Guérir: quand les gamers se mobilisent pour une excellente cause

L'événement Jouer pour Guérir, propulsé par DreamHack Canada, revient pour une deuxième édition et Pèse sur start y participe!

Le 30 mai, plein de streamers Twitch du Québec vont jouer à vos jeux préférés, tout en amassant des dons pour Opération Enfant Soleil. L'édition de 2020 avait amassé près de 50 000$!

Comme des Avengers, Denis Talbot, Le Jeu C'est Sérieux, 2Frères, Jean-François Provençal et Pèse sur start s'unissent pour une deuxième édition afin d'amasser des dons pour les enfants malades. On vous invite donc à réserver le 30 mai pour venir participer en direct de Twitch sur toutes nos chaînes, car c'est grâce à vous qu'on pourra aider cette excellente cause.

Rencontrez Jayden Forest-Aubut, l'Enfant Soleil ambassadeur de cette journée importante.

Jouer pour Guérir

OÙ

Sur Twitch

Notre page de collecte de fonds (psst, elle est déjà activée!)

QUAND

Le 30 mai , dès 8 h sur notre chaîne Twitch, et de 8 h à 11 h sur la chaîne Twitch d' Opération Enfant Soleil

Kazzie commence la journée avec New Pokémon Snap, et Christine va jouer à Paper Mario: The Origami King!

Parce que Jouer pour Guérir, c'est jouer pour la santé des enfants.