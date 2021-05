Le plan de déconfinement annoncé mardi: les rassemblements extérieurs privilégiés?

Partager







Les rassemblements extérieurs dans les parcs, les terrasses ou les cours arrière devraient être privilégiés par Québec

Le prenier ministre François Legault annoncera son plan de déconfinement mardi à 17h

Le gouvernement et la santé publique travaillent sur ce plan depuis près de dix jours

Le gouvernement Legault devrait privilégier les rassemblements extérieurs dans son plan de déconfinement qui sera dévoilé mardi.

Le premier ministre annoncera mardi à 17h les conditions de réouverture de la province alors que le taux de vaccination ou de rendez-vous pris devrait atteindre 75% très prochainement.

Le gouvernement et la santé publique, qui travaillent sur ce plan depuis près de dix jours, s’appuieront donc sur ce taux de vaccination, mais surtout sur l’état de la situation dans la province.

Les rassemblements extérieurs dans les parcs, les terrasses ou les cours arrière devraient être privilégiés, tant que le taux de vaccination à deux doses ne sera pas plus élevé.

«Je pense que graduellement, il faut absolument commencer à en parler parce qu’autrement les gens vont se déconfiner sans règles (...) Ce virus-là se transmet beaucoup moins bien à l’extérieur, donc restons dehors. À l’intérieur, si c’est ventilé, ça va. Si on a un masque pour des périodes plus prolongées, ça va aussi», a fait savoir la docteure Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue.

«Ce qui chicote toujours un peu, c’est la montée des variants», a-t-elle ajouté.

Près de 65 000 rendez-vous sont encore disponibles pour atteindre les 75% de vaccinés au Québec.

Valérie Plante souhaite encore l’ouverture des terrasses

Valérie Plante a réitéré lundi son souhait de voir les terrasses de la métropole rouvrir pour le 1er juin.

«C’est quelque chose à quoi on aspire. Surtout quand on voit, et c’est impressionnant, que Montréal se rapproche de la frontière entre zone orange et zone rouge», a lancé la mairesse de Montréal.

«On a besoin de lousse»

La Ville est prête à épauler les restaurateurs en vue d'un éventuel feu vert, a-t-elle ajouté en entrevue avec TVA Nouvelles. «On est là pour les aider avec les permis, des terrasses à bas coût, de l'aide financière pour faire des terrasses, toute sortes de moyens pour leur faciliter la vie parce qu'ils l'ont eu dur».

«On a besoin de lousse, on a besoin d'espoir, on a besoin de nous permettre de faire, peut-être, des petits rassemblements», a poursuivi Mme Plante en réagissant au fait que les parcs étaient bondés à la faveur de la météo estivale de la fin de semaine.

Au début du mois, elle avait évoqué pour la première fois son souhait que les terrasses puissent rouvrir pour la date du 1er juin. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait toutefois écarté l’idée du revers de la main, en accusant la mairesse de vouloir plaire à son électorat à l’approche des élections municipales.