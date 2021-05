Le rappeur The Game met au défi Logan et Jake Paul de les battre, son frère et lui, dans une bataille de rue

Partager







Le rappeur de Los Angeles The Game a publié un tweet dans lequel il dit vouloir se battre contre les deux YouTubeurs devenus boxeurs.

Depuis quelque temps déjà, Logan et Jake Paul se sont improvisés boxeurs, et la mauvaise farce est en train de créer un engouement presque jamais vu pour la boxe professionnelle.

L’affrontement prévu entre le plus vieux des deux frères, Logan, et un des plus grands boxeurs de tous les temps, Floyd Mayweather, sera sans contredit un des événements sportifs les plus courus de 2021.



Cette popularité des deux frangins vedettes de YouTube semble attirer la convoitise puisque The Game, un rappeur qui a connu son heure de gloire en 2005, aimerait bien avoir sa part du gâteau.



Dans un tweet un peu sorti de nulle part, The Game a écrit: «Rencontrez moi et mon frère au centre-ville de L.A. en face du Staples Center».



Petite précision ici: le frère de The Game est Big Fase 100, un rappeur dont le plus grand fait d’armes est d’être le frère de The Game.

Le gazouillis se poursuivait en précisant les conditions du combat de rue: «pas de gants, pas d’argent, juste du “moi et mon frère, on va vous péter la gueule”!!!»



Yerrr, @jakepaul, @LoganPaul.... meet me & my little brother downtown LA in front of staples center and let’s just fight head up fades.... no gloves, no money needed.... just on some me & my brother will fuck you & your brother up shit !!!! — The Game (@thegame) May 16, 2021



Le plus jeune des frères Paul, Jake, n’a pas paru impressionné par l’invitation.

Il a répondu en citant une des pièces les plus connues du rappeur, Hate It or Love It.

«Que t’aimes ça ou non, tu te ferais péter la gueule», a gentiment répondu celui a récemment volé le chapeau de Floyd Mayweather.

Hate it or love it you would get knocked the fucked out https://t.co/WMX1YexFap — GOTCHA HAT (@jakepaul) May 17, 2021



The Game n’a pas été impressionné lui non plus. Il envisage désormais de faire manger du ciment au premier des deux Paul qu’il va voir.

Whichever one of y’all I see 1st eating cement !!! — The Game (@thegame) May 17, 2021





