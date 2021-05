Mario Golf: Super Rush détaille ses personnages, ses parcours et ses modes de jeu dans une nouvelle bande-annonce

Partager







Qui aurait pu croire qu’un jeu de golf serait l’un des titres les plus attendus de l’été? Et pourtant, c’est bel et bien le cas avec Mario Golf: Super Rush, qui promet une avalanche de parcours et de modes de jeu loufoques, combinés à des mécaniques qui semblent plutôt solides.

• À lire aussi: Meilleurs jeux de Nintendo Switch: la sélection de Pèse sur start

• À lire aussi: Huit jeux de sport de Mario que l’on aimerait que Nintendo conçoive

Prévu pour la Switch le 25 juin prochain, le titre développé par Camelot s’est ainsi dévoilé plus en détail ce lundi, dans une vidéo d’un peu plus de cinq minutes. L’aperçu permet notamment d’en apprendre plus sur le contenu du jeu, mais aussi sur les types de défis qu’il proposera.

En vrac, voici quelques points précisés par Nintendo dans ce nouvel avant-goût:

Mario Golf: Super Rush mettra de l’avant des contrôles simples, mais qui risquent tout de même de satisfaire les habitués des simulations de golf. Lors des coups, on pourra entre autres jouer avec la rotation et la trajectoire de la balle, avec des crochets ou un effet rétro, par exemple. L’élévation du terrain et le vent seront aussi pris en compte.

Capture d'écran YouTube

Vous vous ennuyez de la Wii et de faire le fou dans votre salon? Mario Golf: Super Rush proposera de contrôler son golfeur en faisant des mouvements avec un Joy-Con. Oui oui, vous pourrez une fois de plus prendre le risque de détruire votre téléviseur avec un élan mal placé!

Capture d'écran YouTube

Seize personnages aux caractéristiques uniques composeront l’alignement de départ de Mario Golf: Super Rush. Certains choix sont plutôt audacieux, dans le bon sens du terme, mais on retrouve évidemment aussi les acteurs habituels des jeux de sport de Nintendo. Comme le magnifique Waluigi, entre autres.

Capture d'écran YouTube

Le mode multijoueur pourra rassembler jusqu’à quatre joueurs, autant en jeu local qu’en ligne.

Nintendo promet une «variété de parcours» pour Mario Golf: Super Rush. Certains seront visiblement plus classiques, tandis que d’autres seront beaucoup plus étranges, avec des obstacles dignes d’un Super Mario typique. Il semble même y avoir quelques trous dans un donjon... entouré de lave! Ça vous donne une idée.

Capture d'écran YouTube

La variété sera également au menu en ce qui concerne les modes de jeu. Speed Golf, notamment, vous lancera dans une véritable course contre vos adversaires, où vous devrez, oui, jouer au golf, mais aussi courir vers votre balle entre vos coups pour tenter de compléter le parcours en premier. Battle Golf, pour sa part, vous enverra dans une arène où il faudra «gagner» des trous avant ses adversaires. Le premier à en compléter trois remportera la mise.

Capture d'écran YouTube

Sinon, un mode aventure sera aussi offert, mettant en vedette votre propre Mii. Semblable à un mode histoire, celui-ci proposera des entraînements, des missions spéciales et même des batailles avec des boss. Les différentes activités permettront ensuite de recueillir des points d’expérience qui serviront à améliorer les compétences de votre personnage.

Capture d'écran YouTube

Avez-vous hâte à Mario Golf: Super Rush? Le titre, qui apparaît plutôt complet pour un jeu du genre, pourrait bien être la surprise de l’été. D’ici sa parution le 25 juin prochain, il est possible de le précommander en suivant ce lien.

s