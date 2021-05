Nicolas Cage a perdu le rôle de Green Hornet à cause d’un accent des Caraïbes

Partager







Nicolas Cage n'a pas décroché le rôle de Green Hornet dans le film du même nom de Seth Rogen, car l'acteur voulait le jouer avec un accent des Caraïbes.

Seth Rogen a rencontré Cage alors que lui et son partenaire de scénarisation et de production Evan Goldberg commençaient le casting pour le film de 2011. Ils ont d'abord discuté plusieurs fois au téléphone avant de se rencontrer en personne.

Au cours d'une conversation, Nicolas Cage aurait expliqué à quoi il voulait que son personnage ressemble: un homme chauve qui se serait fait tatouer les cheveux. «Et on était genre: “OK... on essaie de comprendre le concept”», a raconté Seth Rogen en entrevue au Howard Stern Show.

Cage a décidé quelques jours plus tard d'abandonner l'idée, car il envisageait sérieusement de se tatouer le crâne dans la vraie vie. «Je me souviens avoir eu un fou rire quand il l'a dit au téléphone, puis je me suis arrêté quand je me suis rendu compte que ce n'était pas une blague.»

Ses interactions avec l'acteur sont devenues encore plus étranges quand il a ensuite eu l'idée de jouer son personnage comme un «homme blanc des Bahamas», une suggestion dont les deux producteurs ont accepté de discuter plus en détail lors d'un dîner chez Amy Pascal, alors directrice de Sony Pictures.

Cependant, la réunion a pris une tournure délicate dès l'arrivée de Nicolas Cage, qui a commencé à montrer son accent caribéen.

«Littéralement, en 60 secondes, nous étions tous assis alors qu'il se tenait devant nous à réciter un monologue avec un accent jamaïcain. [Son] monologue ne figurait pas dans le script. Ça n'avait rien à voir avec le script. À ce stade, je me suis dit: “Je ne pense même pas qu'il ait lu le script”, a-t-il expliqué, ajoutant que sa prestation a été accueillie d'un silence lourd. Ça se termine et c'est comme s'il venait de faire un salto arrière et qu'il attendait les applaudissements. À ce moment-là, tout le monde me regarde pour que j'exprime la réaction du groupe. J'ai dit: “C'était OK. Cool. Merci. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas comme ça que nous avons imaginé le personnage.”»

Interpellé par le manque d'éloges, Nicolas Cage a finalement décidé de couper court à la soirée. «Nous nous asseyons tous pour le souper et presque tout de suite il se lève et part», a ajouté Seth Rogen.

Nicolas Cage n'a finalement jamais joué dans The Green Hornet. C'est Jay Chou, Cameron Diaz, Christoph Waltz, Edward James Olmos, David Harbour et Tom Wilkinson qui ont partagé l'affiche avec Seth Rogen.

