On est allés tester la planche de surf électrique qui vient d’arriver au Québec

On peut maintenant monter sur une planche de surf électrique! Ne reculant devant rien, on a profité du beau temps pour s’absenter du bureau et pour aller tester cette planche nouveau genre.

On s’est rendus à Sainte-Anne-de-Sabrevois, en Montérégie, à 45 minutes du centre-ville de Montréal. Les fondateurs d’Ecosurf Canada, Tommy Goyette et François Lebaron, nous attendaient au bord du quai Ryan, une planche de surf électrique à la main.

Comment ça fonctionne?

C'est fort simple. La planche est équipée d’un moteur électrique alimenté par une batterie au lithium-ion recyclable. Un bracelet muni d'une manette nous permet d'activer la batterie, d'accélérer et de décélérer. Une corde fixée à notre jambe arrière nous relie à la planche. Si la corde se décroche, lors d'une chute par exemple, la planche cesse de fonctionner.

«C’est un peu l’entre-deux entre le wakeboard et le surf, sans vague, sans bateau et sans pétrole», résume Tommy Goyette.

«Rien à voir avec les premiers modèles à essence qui était énormément bruyant», enchaîne son acolyte, François Lebaron.

Il y a longtemps que les deux partenaires souhaitaient faire vivre aux Québécois cette expérience. Après des recherches pour trouver le meilleur équipement, ils ont arrêté leur choix sur Onean, une compagnie espagnole. Ecosurf Canada a accueilli ses premiers clients le 14 mai dernier.

Est-ce que c'est difficile?

Pas du tout. Les premières minutes ne sont pas de tout repos, surtout lors des premières montées. Mais une fois qu'on a trouvé son équilibre, ça va comme sur des roulettes. Les personnes qui ont déjà pratiqué un sport nautique (wakeboard, ski nautique) ou encore un sport de glisse (ski alpin, planche à neige) partiront avec une longueur d'avance.

Les plus téméraires apprécieront la vitesse de la planche, qui peut atteindre 45 km/h. Mais pas besoin d’aller aussi vite, tout le monde peut y trouver son compte. Même pas obligé de se lever, on peut rester couché sur la planche et se laisser transporter.

Cette planche électrique pourrait d'ailleurs être une bonne façon de profiter des plans d’eau où les bateaux à moteur sont interdits.

Combien de temps dure la batterie?

Ça dépend de la vitesse, mais ça tourne entre 30 et 60 minutes. Dans notre cas, la batterie n’était pas déchargée après 50 minutes d’essai.

Pour le moment, l’activité est uniquement accessible sur la Rive-Sud.

Les trois modèles disponibles

MODÈLE CARVER X:

149,99$ pour une heure ou la durée d’une batterie.

119,99$ pour une heure ou la durée d’une batterie.

99,99$ pour une heure ou 169,99$ pour deux heures.

Vous pouvez visiter leur site internet.