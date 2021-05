Popunderwear collabore avec trois artistes d’ici pour une nouvelle collection originale

Partager







La toute nouvelle collection de Popunderwear apporte deux bonnes nouvelles au sein de la compagnie, qui a maintenant 2 ans!

Afin de célébrer cet anniversaire important, Jessika et Vahiné ont enfin ajouté les grandeurs 2XL et 3XL à leur ligne pour plus d’inclusivité.

Elles offriront donc les modèles classiques dans le bleu, blanc, noir et beige pour toutes les tailles dès le 19, mais sur le site de Pop.

Courtoisie Pop underwear

De plus, pour rendre leur 16e collection encore plus spéciale, les filles ont fait appel à trois artistes montréalaises pour une collaboration haute en couleur.

Disponible dès le 19 mai elle aussi, cette collection éclatée met de l’avant le travail des artistes Amelia Hadouchi, Sandrine Le Blanc et Catherine Touchette.

Courtoisie Pop underwear

Courtoisie Pop underwear

Ceci annonce aussi le retour des matching sets pour les couples, comprenant aussi une paire de boxers agencée.

Courtoisie Pop underwear

Pour l’occasion, elles lancent aussi un nouveau modèle uni dans un vert vibrant, parfait pour l’été!

Courtoisie Pop underwear

Disponible au www.popunderwear.ca dès le 19 mai à 17 h en quantité limitée, ne manquez pas ça!

