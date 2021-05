7 restos haïtiens pour célébrer la fête du drapeau haïtien

Partager







La communauté haïtienne est l’une des plus importantes issues de l’immigration au Québec. En ce 18 mai, c’est la fête du drapeau haïtien et dans les chaumières, ça risque fort bien de célébrer avec de la musique kompa, des cocktails au rhum Barbancourt et de bons plats de la gastronomie créole.

C’est l’occasion parfaite pour commander du riz collé, bananes Plantain et griots.

Voici donc 7 restos et traiteurs haïtiens à découvrir (disponibles en mode pour emporter ou livraison)!

C’est au restaurant sur la rue Wellington ou au comptoir express à la Plaza Saint-Hubert que le chef-propriétaire Mike Lafaille a fait de Kwizinn l’une des meilleures tables de cuisine créole en ville. Il incorpore les saveurs de la cuisine traditionnelle haïtienne à des plats modernes. Coup de cœur pour le plat de burger aux bananes plantain, servi avec pommes de terre cajun.

4030 Rue Wellington et 6670 rue Saint-Hubert, Montréal

Après le regretté Agrikol, le chef haïtien Paul Toussaint a ouvert, en plein cœur de la pandémie, le restaurant Kamúy. En attendant sa réouverture, on se donne rendez-vous à son comptoir au Time Out Market pour se délecter d’accras de morue, de poulet à la Jerk ou encore les to-die-for côtes levés à l’ananas et rhum.

705 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Sur la Rive-Sud, vous trouverez Assiette Lakaye, qui cuisine des mets authentiques haïtiens. Pour les résidents du coin, il est possible de commander par téléphone, et pour les événements spéciaux, le service de traiteur est à votre entière disposition. Du griot au riz djodjon, tout de la table haïtienne y est.

3362 Grande Allée, Saint-Hubert

Situé dans le quartier du Village, le Resto Palme est un véritable trésor caché de la gastronomie créole. Le chef Ralph nous propose une cuisine fusion créole avec l’héritage Envolons-nous dans les tropiques avec des plats de salades de papayes verte et cresson, ou la salade de griots. Ne manquez surtout pas l’assiette de riz djon djon et le gâteau de fruits de mer ou le mac’n’cheese aux fruits de mer recouvert de poulet frit au miel.

1487 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Si vous avez envie de plats authentiques de nourriture haïtienne, rendez-vous au casse-croûte Shandmas, sur la rue Ontario Est. Que ce soit le plat de légumes haïtiens, du riz collé, de bananes pesées, de pikliz, du poisson gros sel, du poulet frit créole ou encore de fritay, le menu typique nous rappelle les effluves de la cuisine de toutes les mamans haïtiennes. C’est savoureux, gourmand et coloré!

2727 rue Ontario Est, Montréal

Le service de traiteur et boutique Casserole Kréole présente un menu comptoir pour emporter avec des plats traditionnels mais aussi des plats revisités. Vous devez absolument goûter aux différentes spécialités telles que la poutine créole, le plat végétarien de légume haïtien, pâtés haïtiens et les desserts comme le gâteau au rhum.

À la fois un bistro et un service de traiteur Signé C, est le projet de Cynthia pour qui la gastronomie est un mariage entre ses origines haïtiennes et le savoir-faire de la cuisine moderne. Elle nous offre une cuisine bistro à la fois raffinée mais sans prétention. Il faut essayer les plateaux pour deux avec multiples choix dont le forfait poulet avec quatre morceaux de poulet, des bananes frites, un macaroni gratiné et le riz collé. Comme on dit en créole : Koupe dwet (à s’en couper les doigts)!

1674 Boulevard des Laurentides, Laval

