Billet : J'ai demandé à des cols bleus de me raconter la discrimination qu'ils ont vécue

BILLET - «Un Noir dans le fleuve, c’est de la pollution. Tous les Noirs dans le fleuve, c’est la solution.» Des «blagues» choquantes comme celle-là, Alix Benoît, aujourd’hui retraité, raconte qu’il en entendait tous les jours quand il travaillait comme col bleu à Montréal.

Le quotidien La Presse a publié récemment un article sur les conclusions d’un rapport d’enquête commandé par la Ville de Montréal sur la discrimination raciale et systémique au travail au sein des cols bleus de l’arrondissement de Montréal-Nord. En lisant ce texte, j’ai eu deux réactions.

La première, c’était que cette nouvelle ne m’a pas surprise du tout. La deuxième, c’était de l’incompréhension : pour l’amour du Bon Dieu, on attend quoi pour reconnaître le racisme systémique au Québec?

Témoignages chocs

Au cours des derniers jours, j’ai parlé à des cols bleus issus de la diversité ethnique à Montréal. Leurs témoignages m’ont ouvert une porte sur le climat discriminatoire qui règne, comme le décrit si bien le rapport signé par Tania Saba, professeure de relations industrielles à l’Université de Montréal.

Alix Benoît, qui a travaillé une grande partie de sa carrière au secteur de l’aqueduc dans un autre arrondissement de Montréal, m’a raconté ce qu’il a vécu durant une trentaine d’années.

«Je suis rentré à la Ville en 1990. Ce n’était pas drôle pas du tout. Il y avait beaucoup de jokes racistes et on me disait que ce n’était que des jokes. J’ai fini par accepter et tolérer», me raconte-t-il.

J’ai aussi parlé à «Karl», col bleu depuis huit ans à Montréal. Pour protéger son identité, je ne peux pas dévoiler son vrai nom où l’arrondissement où il travaille, mais ce n’est pas à Montréal-Nord.

«Mon contremaître m’a déjà traité de macaque devant tous les travailleurs. Pour se défendre, il disait que c’était une blague et qu’il traitait tout le monde de macaque. J’ai fini par m’informer auprès des autres employés de mon groupe et personne n’avait été interpellé de la sorte, sauf moi», relate-t-il.

«Y’a un col bleu haïtien à Côte-des-Neiges qui me racontait qu’à sa première journée à l’aqueduc, un collègue blanc lui a dit : "Toi, qu’est-ce tu fais icitte? On ne veut pas de gars comme toi, décalisse!"», poursuit-il.

J’ai reçu d’autres témoignages de la sorte dans ma boîte de messages privés. J’ai une abonnée qui m’a écrit pour me dire que son ex avait démissionné de son poste de col bleu à la Ville, après s’être fait traiter de «nègre de jardin», par un supérieur.

Horrible. Horrible. Horrible.

Manque d’accès aux postes décisionnels

En plus des insultes, il y a aussi le problème du manque d’accès aux postes décisionnels, comme le relève un autre rapport sur le cas Montréal-Nord, écrit cette fois-ci par Angelo Soares, professeur à l’ESG UQAM.

Avec leur expérience sur le terrain, M. Benoît et Karl abondent dans le même sens.

«L’ancienneté, je l’avais, mais je n’ai pas osé défoncer les portes. J’entendais tellement de jokes plates... J’ai perdu confiance en moi et j’ai perdu le goût de me battre pour une promotion. Je n’avais pas envie de me battre pour qu’on refuse ma candidature», dévoile M. Benoît.

«Je connaissais seulement un contremaître issu de la diversité. Il réussissait à faire rentrer des gens, mais il ne pouvait pas les garder dans l’arrondissement où je travaille. Il disait aux employés de l’immigration : si tu veux devenir contremaître, tu dois changer de secteur. Tu dois aller ailleurs», se souvient Karl.

Un souffle vers le changement?

Luc Bisson, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, admet que la discrimination raciale est fréquente, mais soutient qu’il a un souci de défendre ses membres, quelle que soit leur couleur.

«Au bureau, il y a plusieurs délégués issus de la diversité. J’ai une belle représentativité au bureau du Syndicat. Il existe un mécanisme hyper professionnel pour les plaintes qui portent sur la discrimination ou le harcèlement», confirme-t-il.

De son côté, même si Karl n’a jamais eu l’aide escomptée d’un délégué syndical, il a remarqué un certain effort de la part de son employeur.

«Ils nous ont fait faire un sondage pour pouvoir améliorer les conditions de travail à la Ville. On était en petit groupe et je me suis exprimé. J’ai su pour la première fois que je pouvais porter plainte pour discrimination, mais je veux savoir ce que la Ville compte faire concrètement», se questionne-t-il.

Du côté des politiciens, les élus et élues d’Ensemble Montréal ont émis un communiqué dans lequel ils exigent la mise en place d’une ligne de dénonciation indépendante et confidentielle réservée aux victimes de discrimination. Ce n’est pas bête du tout comme idée.

Une chose est sûre : «Maintenant, ça commence à changer. Lorsque je vois des jeunes qui arrivent, ils l’ont plus facile que moi», assure M. Benoît.

Et j’ai juste le goût d’ajouter à ça : it was about time.

