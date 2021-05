Biomutant: une «fable post-apocalyptique de kung-fu au monde ouvert» [VIDÉO]

Partager







À quelques jours de sa sortie, le RPG d’aventure Biomutant s’avère encore énigmatique pour bien des joueurs, et ce, même si THQ Nordic a dévoilé quelques vidéos de gameplay la semaine dernière.

Visiblement au fait de l’aura de mystère qui entoure toujours son titre, le studio Experiment 101 est allé au front ce mardi en publiant une nouvelle bande-annonce d’un peu plus de six minutes, où le directeur créatif et artistique Stefan Ljungqvist tente d’expliquer une fois pour toutes ce qu’est Biomutant.

D’emblée, Ljungqvist compare la structure du jeu à celle de Legend of Zelda: Breath of the Wild et souligne son monde à explorer de 64 km2, «rempli d’événements étranges et de trucs amusants à trouver».

Plus spécifiquement, le directeur créatif et artistique d’Experiment 101 qualifie Biomutant de «fable post-apocalyptique de kung-fu au monde ouvert», qu’il compare à un «étrange, mais bon mélange» entre Ratchet and Clank, Devil May Cry, Batman: Arkham et «quelques autres influences».

Notamment, la vidéo aborde aussi la personnalisation du protagoniste, duquel on pourra choisir les différents attributs, mais aussi son apparence. Même chose pour les vêtements et les armes, que l’on pourra améliorer et transformer à sa guise à partir de pièces uniques en assemblant par exemple... une canne et une brosse à dents. Oui, vous avez bien lu.

D’ailleurs, notre personnage pourra être lui-même amélioré à l’aide d’une variété de mutations (c’est le titre du jeu, après tout). Parmi celles qui ont été présentées dans l’aperçu de ce mardi, on note de la lévitation, un pouvoir qui permet de lancer de l’électricité et un autre qui donne la possibilité de faire apparaître des champignons sur lesquels on peut sauter.

Au niveau de l’histoire, celle-ci s’articulera entre autres autour d’un conflit entre six tribus de survivants, trois dotés d’une «aura lumineuse» et trois autres d’une «aura sombre».

Les deux groupes voient effectivement la relance de la vie sur la planète ravagée d’une façon différente et on devra choisir notre camp, ce qui aura au final une influence sur la fin du jeu. De ce fait, au départ, il faudra s’allier à l’une des six tribus, qui manient chacune un style de combat différent. Il sera toutefois possible de changer d’allégeances plus tard dans sa quête.

Rappelons que Biomutant paraîtra le 25 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC.

