Call of Duty: les nouveautés de la mise à jour de mi-saison pour Black Ops Cold War et Warzone

Oui, Rambo et John McClane débarquent très bientôt dans Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War, mais ce n’est pas tout ce que nous réserve cette mise à jour de mi-saison, qui arrivera le 20 mai prochain. On y retrouvera aussi de nouvelles cartes, des armes et des modes de jeu inédits!

Commençons évidemment par l’éléphant dans la pièce: l’ensemble de nouveau contenu pour la saison 3, intitulé 80s Action Heroes, permettra notamment d’acheter les deux personnages mythiques mentionnés ci-dessus en tant qu’opérateurs.

Image courtoisie Activision

Cependant, les joueurs de Warzone auront aussi accès sans frais à de nouveaux lieux et missions dans Verdansk à thématique Rambo et Die Hard.

Image courtoisie Activision

Entre autres, il sera possible de combattre dans la fameuse tour Nakatomi Plaza et de trouver une dizaine de camps de survie inspirés de Rambo: First Blood Part II à travers la ville de Warzone. Ceux-ci abriteront notamment des planques d’équipement et des plaques d’identité à collectionner.

Image courtoisie Activision

Du côté des armes de Warzone, un couteau balistique et un arc de combat feront leur apparition cette semaine dans le battle royale gratuit.

Image courtoisie Activision

Le grand retour de Standoff

En ce qui concerne Call of Duty: Black Ops Cold War, le titre de Treyarch n’est pas non plus en reste avec cette prochaine mise à jour.

Celle-ci sonnera entre autres le grand retour de la carte Standoff, dont on avait pu apprécier la splendeur pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops 2. Cette dernière sera accessible dans les modes multijoueurs à six contre six.

Image courtoisie Activision

Une autre map du nom de Duga, toute nouvelle pour sa part, s’ajoutera également à Black Ops Cold War cette semaine. Située dans les monts Oural, la grande carte sera destinée aux parties à plusieurs équipes. Une arme supplémentaire –un bâton de baseball– rejoindra aussi l’arsenal du jeu ce jeudi.

Image courtoisie Activision

La thématique de films d’action de la prochaine mise à jour se fera sinon ressentir davantage dans une série de nouveaux modes de jeu spécialement concoctés pour l’occasion: Die Hardpoint et Rambo’s Gun Game.

Si le premier se veut une variation de Hardpoint, dans lequel les joueurs recevront des améliorations en capturant une zone, le deuxième est une version gonflée à bloc de Gun Game, où chacun aura aussi droit à un Stimshot pour régénérer sa santé.

Quant au volet Zombies de Black Ops Cold War, il recevra notamment ce jeudi une nouvelle quête principale pour Outbreak.

Image courtoisie Activision

La mise à jour de mi-saison 3 arrivera pour Black Ops Cold War et Warzone ce jeudi 20 mai dès minuit, heure du Québec.

