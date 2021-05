Ce n’est pas toujours facile d’avoir le plus gros pénis du monde

Partager







On parle souvent de la misère des riches, mais rarement de la misère des gars qui ont des pénis considérablement plus gros que la moyenne.

Récemment, on apprenait qu’il pourrait y avoir une corrélation directe entre la longueur du phallus et celle du nez d’un individu. Cependant, selon des témoignages récents, tout n’est pas rose quand on a une grosse chose.

Selon sa bio Instagram, Jonah Falcon se décrit comme un gars bien ordinaire. Par contre, sous la ceinture, l’acteur de 50 ans n’a rien d’ordinaire. L’homme à l’allure de jeune garçon a la particularité de posséder un des plus gros pénis du monde.

Au repos, l’appareil de monsieur mesure 24 centimètres, mais une fois en érection, sa taille dépasse 34 centimètres.

Même s’il a eu des petits rôles dans les séries Melrose Place, The Sopranos ainsi que Law & Order, c’est surtout son anomalie anatomique qui l’a fait connaître du grand public. Par contre, M. Falcon affirme que sa verge impressionnante a plutôt nui à sa carrière de comédien.

«Quand des directeurs de casting tapent mon nom dans Google, ils se disent “On ne peut pas prendre quelqu’un qui est connu pour la taille de son pénis”. Deux de mes amis dans l’industrie m’ont confirmé que ça a été un handicap majeur à ma carrière.»

C’est en 1999 que Jonah a affirmé pour la première fois qu’il croyait avoir le plus gros pénis du monde. Mais il savait depuis un bon moment déjà qu’il était différent.

Dans une entrevue accordée à Rolling Stone en 2003, Falcon raconte que lorsqu’il avait 10 ans, il se changeait dans le vestiaire de son cours d’éducation physique et il a remarqué que tous ses camarades de classe avaient les yeux rivés vers sa fourche. Même enfant, il était déjà mieux doté que la majorité des adultes.

Depuis, il fait régulièrement face à des embûches. Selon ce qu’il a dit à The Sun en janvier dernier, passer la sécurité à l’aéroport crée toujours des malaises. Le renflement dans ses pantalons est souvent pris par les agents pour un objet dissimulé.

Sinon, dans la chambre à coucher, tout n’est pas simple. Étant donné que faire lever un pénis de cette taille nécessite beaucoup de sang, l’homme de 50 ans affirme que ses érections viennent parfois avec des étourdissements. De plus, plusieurs positions sexuelles sont proscrites pour éviter des fractures péniennes.

Il a aussi souvent été sollicité pour jouer dans des films pornos, mais il a refusé chaque fois.

Malgré tout, Jonah Falcon se dit satisfait de sa vie.

Fan depuis toujours des Yankees, il anime une émission à ligne ouverte à la télévision communautaire de New York. Il est aussi apparu dans de nombreux documentaires et émissions de télé pour parler de sa particularité. Il est un invité fréquent à l’émission de Howard Stern.

Au moment de son décès, son pénis sera donné au Musée phallologique islandais.

«Je ne changerais absolument rien à propos de mon corps», a-t-il avoué.

