La Dictée P.G.L. a 30 ans: testez vos connaissances (ou celles de vos amis)

C’est aujourd’hui que se déroulait la Grande finale internationale de la 30e édition de La Dictée P.G.L., sur le thème de la biodiversité. On en parle avec Laure Waridel, celle qui a eu l’honneur de lire cette dictée si emblématique.

La Dictée P.G.L. a trente ans cette année et ce grand concours aura indéniablement marqué la jeunesse de plusieurs générations. Mis sur pied par la Fondation Paul Gérin-Lajoie en 1991, la Dictée P.G.L. avait comme objectif de rassembler les élèves du Canada, des États-Unis, d’Afrique et d’Haïti.

«C’était un peu l’intention de départ, d’amener un petit côté défi aussi pour avoir un objectif pour s’améliorer, mais surtout créer des liens de solidarité entre des élèves qui venaient de milieux très différents, explique Laure Waridel, professeure associée à l’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM et cofondatrice d’Équiterre. Et Paul Gérin-Lajoie voyait vraiment l’éducation comme un moyen d’améliorer les conditions de vie de tous. Il voyait l’éducation comme un levier et donc la capacité à écrire correctement comme un élément fondamental.»

Par la suite, le projet a connu un succès indéniable: c’est plus de sept millions d’élèves qui y ont participé depuis 1991.

La dictée organisée en collaboration avec l’UQAM s'est tenue aujourd’hui à 13h. Elle a rassemblé 120 finalistes âgés de 10 et 11 ans. Le contexte de la pandémie de la COVID-19 n’aura pas empêché la tenue de l’événement, la dictée ayant été diffusée en ligne.

«Et cette année, ce qui est le fun aussi, c’est qu’il n’y a pas seulement les jeunes de cinquième et sixième année, tout le monde est invité à participer et à relever le défi parce que ce sera diffusé en direct sur Facebook de la fondation et sur une chaîne YouTube», explique Laure Waridel.

La dictée a été présentée en direct à 13h sur la page Facebook de La Dictée P.G.L. ainsi que sur la chaîne YouTube de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, mais elle demeure accessible en ligne pour qui voudrait revoir l’événement. Le gagnant ou la gagnante devrait être dévoilé d’ici mardi ou mercredi.

Combien de fautes feriez-vous?

Vous auriez envie de tester vos connaissances ou celles de vos amis? On vous présente ici la version de la dictée P.G.L. de 2019, si jamais vous vous sentiez nostalgique de votre cinquième ou sixième année primaire. À noter : les deux enfants qui ont obtenu la première place en 2019 ont eu une seule faute.

Voici les règles:

On ne comptera pas plus d’une faute par mot (sauf dans le cas des mots composés);

Les fautes dans le titre comptent;

Les nombres doivent être écrits en lettres.

Et si jamais vous souhaitiez rédiger cette dictée en groupe, les phrases de départages à la toute fin servent à briser l’égalité s’il y en a une. Bonne rédaction!

*****

Une action inspirante

En classe, nous avons appris que les gens produisaient en moyenne huit cents kilos de détritus par année. Les emballages en constituent le quart! Notre directrice nous a incités à agir en nous proposant le défi de la boîte à lunch zéro déchet. Ce projet a suscité notre enthousiasme. Tels des détectives, nous avons inspecté les poubelles de l’école pour mesurer l’ampleur de la catastrophe. La stratégie ensuite adoptée se résume en trois mots : réduction, réutilisation et recyclage.

(Fin de la dictée pour les classes de français langue seconde. Les classes de français langue maternelle poursuivent jusqu’à la fin.)

Le fléau des formats individuels aux multiples sachets nous a sauté aux yeux. Nous nous sommes aussi rendu compte de la nécessité d’opter pour des contenants réutilisables. La corbeille de la classe a alors cessé de gober les petits pots et récipients non recyclables parfois encore à demi pleins. Nos bouteilles personnelles ont incroyablement aplani les accumulations de plastique générées par les eaux embouteillées. Nos résidus biodégradables et compostables engraisseront désormais des vers de terre dans un grand terrarium. Ces dodus lombrics nous aideront à fertiliser nos futures plantations verdoyantes.

(172 mots)

Phrases de départage