La famille D’Amelio va avoir sa propre téléréalité et voici la bande-annonce

Après un podcast, une ligne de maquillage et une marque de vêtements, Charli et Dixie D’Amelio vont avoir leur propre téléréalité!

En effet, il n’y a pas que le Hype House qui aura droit à sa propre téléréalité.

Les sœurs ainsi que leurs parents seront les vedettes d’une toute nouvelle série produite par Hulu. Celle-ci va suivre leur quotidien, mais aussi démontrer les débuts des deux méga stars de TikTok.

Charli, Dixie et leurs parents Marc et Heidi sont tous très populaires sur les réseaux sociaux. En plus des comptes des deux sœurs, la famille a une chaîne YouTube qui a amassé plus de 1.5 millons d’abonnés, ainsi qu’un compte TikTok familial qui est suivi par 15 millions de fans.

Il est donc logique que toute la famille participe à la téléréalité, rappelant un peu des séries du même genre comme Keeping Up With the Kardashians.

The D’Amelio Show n’a pas encore de date officielle de diffusion, mais une bande-annonce a été dévoilée lors des MTV Movie & TV Awards qui ont eu lieu le 17 mai.

Dans celle-ci, on peut voir Charli et Dixie naviguer leur vie professionnelle et leurs nombreux projets, que cela soit du mannequinat, des cours de danse, des tournages, ou autre.

On les voit aussi être des adolescentes normales et passer du bon temps avec leur famille!

Voyez la bande-annonce de The D’Amelio Show juste ici:

On a hâte de voir ça!

