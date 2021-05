Le 24 heures a maintenant un correspondant parlementaire

Partager







Le 24 heures est très heureux d’accueillir dans ses rangs un correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale; François Carabin se joint à l’équipe dès cette semaine.

«En plus de couvrir de près l’actualité quotidienne, on va pouvoir aller davantage en profondeur dans les dossiers et thématiques qui sont chers au 24 heures, soit l’environnement, les enjeux sociaux, le transport et la mobilité», explique Charles D’Amboise, directeur adjoint des contenus d’information.

La présence du 24 heures sur la colline parlementaire à Québec se ressentira dans le contenu produit sur le web, sur les réseaux sociaux et dans notre version papier. Les enjeux qui importent pour nos lecteurs et nos lectrices pourront être soulevés directement auprès du gouvernement au quotidien.

François Carabin était jusqu’à tout récemment correspondant parlementaire pour Métro.