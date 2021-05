Le couvre-feu levé à compter du 28 mai: ce qu’il faut savoir sur le grand déconfinement du Québec

Partager







François Legault a dévoilé son «plan de déconfinement», qui s’appuie sur l’erre d’aller de la vaccination et la situation épidémiologique.

C’est confirmé: le couvre-feu s’apprête à disparaître presque partout au Québec.

Le gouvernement prépare la reprise des rassemblements, à commencer par les réunions à l’extérieur.

François Legault place les pions du retour à la normalité. Mardi soir, pratiquement 14 mois après le premier confinement, le premier ministre a présenté la séquence de réouverture que suivra le Québec dans les prochains mois. On vous en présente les grandes lignes.

s

Couvre-feu: la fin de l'«électrochoc»

Il aura fallu quatre mois pour que le couvre-feu tombe. Mardi, François Legault a confirmé que la controversée mesure ne s’appliquerait plus à partir du 28 mai, sauf dans les rares régions encore en «rouge foncé».

D’abord qualifié d’électrochoc quand le Québec vivait sa deuxième vague, début janvier, le couvre-feu est resté en place depuis en zone rouge. Depuis quelques semaines, il s’appliquait à partir de 21h30.

Les restaurants doivent encore patienter, mais dose d’espoir pour les terrasses

En zone rouge, les salles à manger des restos et des bars, fermées depuis plusieurs mois, le resteront encore pour quelques semaines.

Seules les terrasses pourront rouvrir, le 28 mai pour les terrasses de restaurants, puis le 11 juin pour celles des bars.

La réouverture des salles à manger, elle, est conditionnelle au passage d’une zone à l’autre. Le gouvernement Legault évalue qu’une majorité de régions du Québec passeront à l’orange le 31 mai. À ce moment-là, la réouverture des restaurants sera autorisée dans ces régions.

Pour ce qui est des bars, la pleine reprise des activités doit attendre le passage en zone jaune. Le premier ministre vise la mi-juin dans la majorité de la province.

Rassemblements entre amis: c’est pour quand?

Dès le 28 mai, les rassemblements dans les cours et les terrains privés extérieurs pourront reprendre. Huit personnes pourront se retrouver ensemble à l’extérieur, avec respect des mesures sanitaires.

Les réunions, les soupers et les partys à l’intérieur viendront un peu plus tard. Si une personne vaccinée avec deux doses veut retrouver une autre personne doublement vaccinée à l’intérieur, elle pourra le faire à partir de la fin du mois de juin. Sans masque et sans distanciation.

Il y aura des «petits partys» cet été, a laissé entendre M. Legault. Déjà, une majorité de régions devraient passer en zone verte – où certains rassemblements sont permis – le 28 juin prochain.

«“Vacciner”, ça rime avec “été”, mais ça rime aussi avec “petits partys”. Donc, gardons ça en tête.» - François Legault, premier ministre du Québec

Des partisans au Centre Bell?

Pour ce qui est des grands rassemblements, ils viendront vite. Québec prévoit que dès le 28 mai, les grandes salles de spectacle et les arénas pourront accueillir 250 personnes à la fois dans une même section, pour un maximum de 2500 spectateurs.

Martin Chevalier / JdeM

Le Centre Bell pourrait par exemple ouvrir ses portes à de petites foules dans les prochains jours.

À vos marques...

Qu’en est-il des activités sportives en équipe? Ça s’en vient aussi. Le 11 juin, la pratique du sport sans contact «en groupe de 25 personnes» pourra reprendre partout dans la province. En zone jaune, certains contacts «brefs» seront permis.

Les plus jeunes pourront aussi profiter de ces desserrements, alors que les camps de jour et les camps de vacances rouvriront.

La fin du masque à la fin de l’été

Pour le moment, environ la moitié des Québécois ont reçu une première dose de vaccin. Les autorités sanitaires ont l'espoir qu’au mois d’août, 75% des Québécois de 12 ans et plus seront complètement vaccinés (deux doses). «À ce moment-là, on considère qu’il y a une protection dans la société», a expliqué le premier ministre.

Joël Lemay / Agence QMI

À partir de ce moment-là, fin août, les masques pourraient tomber dans une bonne partie des lieux publics. Il s’agit là d’un objectif, a précisé François Legault.

Vers les bancs d’école

Les élèves du primaire et du secondaire auront une fin d’année. En zone rouge, toutes les écoles reprennent leurs activités en personne, sauf en troisième, quatrième et cinquième secondaire. La majorité des régions du Québec devraient repasser en zone orange d'ici au 31 mai, ce qui signifie que tous les jeunes pourraient retourner aux cours «en présentiel» à temps plein.

Quant aux étudiants des cégeps et des universités, ils peuvent – enfin – s’attendre à une session plus ou moins normale l’automne prochain, car Québec prévoit une reprise totale et complète des cours en personne pour la rentrée.

«Je sais que les jeunes ont beaucoup souffert au cours des derniers mois. Enfin, ils vont pouvoir revenir à une vie plus normale», a signifié François Legault, mardi.