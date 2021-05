Les 10 meilleurs fards à joues en crème pour un look naturel

Partager







En 2021, le mot d’ordre en beauté est «simplicité», et aucun produit n’aide plus à obtenir un look naturel qu’un blush en crème.

Les fards à joues à consistance liquide ou crémeuse permettent de se fondre sur la peau de façon invisible, contrairement à la poudre qui paraît toujours plus.

Cette année, pour le maquillage du teint, on mise sur une peau lumineuse et un blush qui donne l’impression d’avoir passé du temps au soleil. Le «contouring» foncé et dramatique est plutôt réservé aux photos ou aux looks intenses!

Pour recréer le look bonne mine qu’on voit partout, le blush en crème sera votre plus grand allié. En plus d’être léger sur le visage, il hydrate la peau et apporte de la luminosité.

Bonus, on peut aussi les utiliser sur les yeux et même parfois les lèvres.

Voici les 10 meilleurs blush en crème pour un maquillage minimaliste et naturel:

1. Le blush aérien Cloud Paint de Glossier, 22$ en ligne

Ces teintes mates et polyvalentes sauront plaire à ceux et celles qui désirent obtenir un look frais et naturel! Ce produit est un meilleur vendeur pour une raison, une fois qu’on l’essaye, on l’adopte. Truc de pro, si vous avez le teint clair et cherchez une couleur qui fera blush et bronzeur à la fois, Dusk est pour vous.

2. Le fard à joues gel-crème Cheek Heat de Maybelline, en rabais à 8$ en pharmacie

Souvent décrit comme étant un «dupe» pour le Glossier, ce produit est rapidement devenu viral sur TikTok. Sa texture gel permet d’appliquer plusieurs couches jusqu’à obtention de l’intensité désirée, mais sans ajouter de la texture sur le visage.

3. Le blush fouetté Daycation de Bite Beauty, 42$ chez Sephora

La texture légère comme tout de ce blush donne un effet rafraîchissant lorsqu’on l’applique sur le visage. Son fini satiné vous donnera un «glow» digne d’une belle journée d’été passée sur la plage à se faire bronzer. De plus, il est magnifique sur les yeux et restera en place toute la journée! Essayez la teinte Coconut Rum pour remplacer votre bronzeur habituel.

4. Le blush liquide ModCon de KVD Beauty, $26 US en ligne et chez Sephora à partir du 28 mai

Ce tout nouveau blush (si nouveau qu’il n’est pas encore sorti) est le favori de Lizzo! Son artiste maquilleur de prédilection, Anthony Nguyen, ne jure que par ce blush pour créer le look bonne mine et lumineux de la chanteuse. Et, puisque c’est KVD, il est ultra pigmenté!

5. Fard à joues en crème Poids plume de Quo, 14$ en pharmacie

Avec une toute petite quantité de ce blush, on peut graduellement ajouter de la couleur à notre visage. Hydratant et lumineux, il sera idéal pour les gens qui ont la peau un peu plus sèche, ou ceux qui veulent un «glow» un peu plus intense.

6. Le bâton Lip + Cheek de Milk Makeup, 24$ à 40$ chez Sephora

Ce blush est offert dans un bâton pratique qui permet d’avoir plus de précision lors de l’application, surtout si on opte pour le format mini. Sa formule bourrée d’ingrédients hydratants comme de l’huile d’avocat et du beurre de mangue s’applique tout aussi bien sur les lèvres que le visage.

7. Le bâton Nudies de Nude Stix, 38$ chez Sephora

Un meilleur vendeur depuis des années, ce bâton polyvalent va vous impressionner grâce à sa pigmentation. Les gens qui ont la peau mixte à grasse vont adorer la version matte qui n’assèche pas la peau. Ceux qui ont plutôt la peau sèche vont se tourner vers le Nudies Bloom qui a un fini satiné.

8. Le blush liquide Soft Pinch de Rare Beauty, 26$ chez Sephora

La marque de Selena Gomez offre un blush léger comme tout, et si pigmenté, que vous ne passerez JAMAIS au travers de votre bouteille! La version matte a un fini poudré qui se mariera bien tant avec un maquillage naturel, qu’un très glam.

9. Blush en crème Beach Please de Tower 28, 26$ chez Sephora

Cette marque végane et naturelle propose ce baume pour les lèvres et les joues. Sa texture hydratante donne un fini lumineux, mais qui n’ajoutera jamais de texture à notre peau. En l’appliquant avec un pinceau large, on obtient une couleur diffusée et naturelle qui tient en place toute la journée!

10. Fard à joues liquide Cheek Kiss de Milani, 15$ en pharmacie

Sa note impressionnante de 4,7/5 parle d’elle-même! Ce blush léger, mais pigmenté, permet une application contrôlée. De plus, il contient plusieurs ingrédients bons pour la peau, comme des extraits de melon d’eau et de rose. On peut l’appliquer sur les joues et les lèvres.

