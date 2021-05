Superman: J.J. Abrams confirme qu'il ne réalisera pas le prochain film

Partager







J.J. Abrams a confirmé qu'il ne réaliserait pas le prochain film de la célèbre franchise de DC Comics, annoncé comme mettant en scène un Superman incarné par un acteur noir.

Les responsables de Warner Bros. ont annoncé en février que le réalisateur de Star Wars: The Force Awakens produirait un long-métrage dans lequel le personnage de Superman aurait la peau noire, et que l'auteur et journaliste Ta-Nehisi Coates écrivait le scénario, mais aucun détail n'avait été communiqué sur le réalisateur ou l'acteur principal.

Dans une entrevue accordée à Yahoo! Entertainment, J.J. Abrams a confirmé qu'il ne passerait pas derrière la caméra pour le nouveau film de superhéros.

«Je ne réaliserai pas ce film. Mais je dirai que c'est un projet qui représente énormément pour nous et, quand le moment sera venu, j'aurai vraiment hâte d'en parler. Malheureusement, ce moment n'est pas encore arrivé, mais j'ai hâte que cela arrive», a-t-il expliqué.

Sa confirmation intervient peu de temps après la publication, par The Hollywood Reporter, d'un rapport suggérant qu'il n'était pas envisagé pour le poste de réalisateur parce que les responsables de Warner Bros. et DC Comics estiment qu'il ne serait pas approprié de le recruter. Ils recherchent activement un cinéaste noir pour prendre les rênes.

Alors qu'aucune annonce officielle n'a été faite concernant le rôle de Superman, Michael B. Jordan a récemment déclaré qu'il n'était pas en lice pour l'obtenir.

Dans une autre entrevue, cette fois-ci pour Collider, J.J. Abrams a partagé qu'il est peu probable qu'il réalise l'un des films DC que sa société de production Bad Robot a en projet, car il est désireux de revenir à des idées originales après une longue série de réalisation de franchises.

«J'ai l'impression, en tant que personne qui a commencé à écrire à la télévision et à raconter des histoires originales au cinéma et à la télévision, que c'est quelque chose qui me manque vraiment. Les quelques projets auxquels je travaille maintenant, en tant qu'auteur, sont des idées originales. J'ai juste le sentiment, en tant que réalisateur, que j'aimerais vraiment que mes prochains projets soient des choses qui n'ont pas nécessairement préexisté», a-t-il révélé.

J.J. Abrams a réalisé deux Star Wars, deux Star Trek et un Mission: Impossible. Le dernier film reposant sur une idée originale qu'il ait réalisé était Super 8, en 2011.

