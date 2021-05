Troisième lien: trop cher et inutile, soutiennent les groupes environnementaux

Partager







Le troisième lien est un projet pharaonique qui ne doit pas voir le jour, ont clamé des groupes environnementaux.

«Inacceptable», «gaspillage éhonté», «poudre aux yeux», «insensé». Les qualificatifs ne manquaient pas lors du lancement de la campagne anti-troisième lien, mardi matin, par des organismes environnementaux et de transport durable.

La Coalition Non au troisième lien a appelé les organismes et les citoyens à se joindre à leur mouvement et à signer une pétition qui a été mise en ligne au nonautroisiemelien.quebec.

200 000$ par automobiliste

Les membres de la Coalition se sont affairés à démolir chacun des arguments invoqués par le gouvernement pour justifier le troisième lien, qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars en incluant les imprévus.

Les chiffres ne justifient pas cet investissement, clament les groupes en chœur. D’abord, Étienne Grandmont, d’Accès transports viables, a calculé que, «pour un projet de 10 milliards de dollars, ça veut dire 200 000$ par automobiliste. C’est insensé. C’est cinq fois plus que pour le pont Champlain», pour lequel le gouvernement a payé 4,8 milliards de dollars, pour 120 000 véhicules par jour, donc 40 000$ par véhicule.

Entre 50 000 et 55 000 voitures par jour?

Par ailleurs, Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l’environnement, a remis en doute les chiffres présentés par le gouvernement, suivant lesquels 50 000 à 55 000 véhicules passeraient dans le tunnel chaque jour.

Il a rappelé que, selon la dernière étude Origine-Destination, tout au plus 21 000 véhicules circuleraient dans cet axe. En ce moment, 76% des automobilistes de la Rive-Sud proviennent de l’ouest de la région et se rendent à l’ouest. Même en heure de pointe, c’est moins de 3% du trafic qui se rend dans une zone à l’est de l’autoroute Robert-Bourassa, dit M. Grandmont. «C’est une infrastructure qui est inutile, à moins qu’on compte sur l’étalement urbain.»

Urgence de régler le problème de congestion?

Les environnementalistes ont aussi remis en question «l’urgence» de régler le problème de congestion à Québec. Marc-André Viau, d’Équiterre, a rappelé que la région métropolitaine de Québec se situe au 29e rang sur 35 pour la congestion dans les villes du pays.

Selon M. Viau, un seul projet présenté dans le Réseau express de la Capitale mérite d’être financé par le gouvernement fédéral: le tramway.

Illustration, courtoisie

Un projet qui éloignera le Québec de ses cibles climatiques

Selon Christian Savard, de Vivre en ville, le troisième lien n’est pas un projet de transport collectif et ne devrait pas recevoir de subventions fédérales. Au contraire, il contribuerait à hausser les émissions de gaz à effet de serre et à éloigner le Québec de ses cibles de lutte contre les changements climatiques, a ajouté Charles Bonhomme, de la Fondation David Suzuki.

«C’est un gaspillage éhonté de fonds publics», a exprimé Sarah V. Doyon, de Trajectoire Québec, qui a énuméré ce que le Québec pourrait se payer avec une telle somme: la construction de 978 nouvelles écoles, 39 hôpitaux comme celui de Baie-Saint-Paul, 84 000 logements communautaires.

«Avec le même montant, on pourrait offrir le transport collectif gratuit pour tous les usagers de Québec et Lévis pour les 100 prochaines années.»