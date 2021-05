5 jeux de NES et SNES s’ajoutent à la collection Nintendo Switch Online

5 titles are coming to the #SNES & #NES – #NintendoSwitchOnline collection on 5/26!



Super NES – Nintendo Switch Online:

・Super Baseball Simulator 1.000

・Caveman Ninja (also known as Joe & Mac)

・Magical Drop2

・Spanky's Quest



NES – Nintendo Switch Online:

・Ninja JaJaMaru-kun