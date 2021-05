Arnaud Soly a fait une parodie de l’annonce du déconfinement et c’est l’hilarant

Partager







L’humoriste Arnaud Soly a légèrement modifié le discours de François Legault et c’est parfait!



Le Québec tout entier était rivé devant son écran, à 17 heures mardi, pour entendre le premier ministre Legault dévoiler les grandes lignes du plan de déconfinement à la suite de vous savez quoi.

On ne va pas élaborer davantage là-dessus; vous savez ce qu’il a dit.



Mais vous n’avez sûrement pas entendu encore ce «remix» du seul humoriste au Québec à s’être fait connaître en jouant de la flûte avec son nez. (on hésite à dire «au monde», d’un coup que...)



Arnaud Soly a publié ceci sur Facebook ce mercredi et on est crampés:

Ça déconfine ! Publié par Arnaud Soly sur Mercredi 19 mai 2021



Moments forts:



-le spikeball

-Boom Desjardins

-Uruguay et les autres rimes en «é»

Bon déconfinement à tous!

