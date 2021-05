Décès de Charles Grodin: plusieurs vedettes rendent hommage à l’acteur

Partager







Robert De Niro, Steve Martin et Albert Brooks ont rendu hommage à Charles Grodin, après l’annonce de sa mort, ce mardi. L’acteur est décédé chez lui, à 86 ans, d’un cancer et Robert De Niro, sa covedette dans Midnight Run, a confié être «très triste», selon Deadline.

• À lire aussi: Le chapeau d’Indiana Jones et un droïde de Star Wars aux enchères à Los Angeles

• À lire aussi: Le Comiccon de Montréal de nouveau annulé

«Chuck était une aussi bonne personne qu’il était bon acteur. Midnight Run était un super projet et Chuck l’a même amélioré. Il nous manquera. Je suis très, très triste d'apprendre la nouvelle de sa mort», a-t-il dévoilé par communiqué.

Steve Martin, quant à lui, avait joué avec Charles Grodin dans The Lonely Guy en 1984.

Photo WENN

«Très triste d’apprendre cela. Une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées», a-t-il tweeté, tandis qu’Albert Brooks a évoqué un «acteur de comédie brillant».

«J’ai fait l’expérience incroyable de travailler avec lui sur mon premier film Real Life et il était incroyable. Repose en paix, Chuck», a-t-il dévoilé.

«J’adorais Charles Grodin. Il me cassait les couilles et m’embêtait tant, que je n’avais pas d’autre choix que de rire avec joie. Il n’était jamais méchant, juste rapide et brillant», a pour sa part tweeté Kathy Griffin.

D’autres hommages sont venus de Paul Reiser, Billy Eichner, Eric Stonestreet, Patton Oswalt, Marc Maron ou encore Rob Schneider, qui a tweeté que pour lui, «la performance la plus drôle donnée par un acteur à Hollywood était celle de Charles Grodin dans The Heartbreak Kid. Il m’a un jour dit qu’il s’inquiéterait pour moi si j’aimais tant ce film. Il avait clairement passé trop de temps en thérapie.»

s