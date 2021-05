Montréal devrait se déconfiner aussi vite que le reste du Québec, selon Christian Dubé

Partager







Christian Dubé demande un dernier effort aux Montréalais avant le passage à l'orange, puis au jaune.

Le ministre précise l'échéancier de retour à la normale dans la région métropolitaine.

Devant des taux de vaccination encore sous la moyenne, Valérie Plante invite les citoyens de l'île à aller se faire vacciner au plus vite.

Plus de 200 jours plus tard, serait-ce la fin du «défi 28 jours» dans la métropole? Montréal, qui voit rouge depuis octobre, devrait revenir à l'orange en même temps que le reste du Québec, a laissé entendre le ministre de la Santé Christian Dubé mercredi.

«Mon niveau de confiance est très élevé», a signifié l’élu de la Coalition avenir Québec (CAQ), mercredi, quelques heures après avoir laissé planer le doute lors de la conférence de presse sur le déconfinement au Québec.

• À lire aussi: Le couvre-feu levé à compter du 28 mai: ce qu’il faut savoir sur le grand déconfinement du Québec

Épicentre de la pandémie lors des première et deuxième vagues, l’île ne joue plus le rôle de cancre au classement des cas de COVID-19 par 100 000 habitants depuis février. À l’heure actuelle, des régions comme le Bas-Saint-Laurent (167/100 000) et Chaudière-Appalaches (154/100 000) rapportent des moyennes mobiles de cas quotidiens beaucoup plus élevées que Montréal (98/100 000). Même chose à Laval (120/100 000).

Un doute a toutefois été soulevé mardi à savoir si la métropole allait se déconfiner aussi rapidement que le reste de la province. En présentant son plan de retour à la normale, François Legault a indiqué qu'entre la fin mai et la fin juin, «la majorité des régions du Québec» allaient passer à l'orange, puis au jaune, puis au vert.

Interrogés à savoir lesquelles, ni M. Legault, ni le ministre Dubé, ni le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, n’ont répondu clairement. Certains secteurs pourraient devoir attendre «une semaine» de plus, a fini par dire le premier ministre.

Lueur d’espoir

Aux yeux de Québec solidaire, Christian Dubé avait «laiss[é] les Montréalaises et les Montréalais devant un flou» hier. «Ça fait un an que ça dure, j'avais espoir que le gouvernement ouvre enfin son jeu», a déclaré le co-porte-parole de la formation politique Gabriel Nadeau-Dubois.

Le ministre de la Santé a réajusté le tir ce matin, alors qu'il visitait un nouveau centre de vaccination à l’auto sur l’île Notre-Dame. «La tendance, elle est excessivement positive», a-t-il affirmé. «Une des raisons pour lesquelles Montréal a bien réussi, c’est qu’elle a respecté les consignes de santé publique.»

Dans les derniers jours, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’a cessé de marteler auprès du gouvernement provincial son désir de rouvrir au plus vite une partie de l’économie – les terrasses, entre autres. Présente devant les médias mercredi, elle a invité les Montréalais à se faire vacciner au plus vite. Sans quoi, le desserrement pourrait devoir attendre.

«La pandémie ne disparaîtra pas d’un coup.» - Valérie Plante, mairesse de Montréal

En queue de peloton

Les Montréalais traînent les pieds dans la campagne vaccinale. Aux plus récentes nouvelles, 47% d’entre eux avaient reçu une première dose, soit trois points de pourcentage de moins que le total national.

En entrevue à la radio de Radio-Canada mercredi matin, la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique, a d’ailleurs convenu que l’objectif de vacciner 75% de la population d’ici le 15 juin ne pourrait sans doute pas s’appliquer à la métropole.

Les autorités sanitaires espèrent que la population se bousculera dans leur nouvelle clinique de vaccination, mise sur pied sur le circuit Gilles-Villeneuve, et accessible en voiture ou à vélo. Celle-ci entrera en activité dans la fin de semaine du 29 mai, puis les deux fins de semaine suivantes.