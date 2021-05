NewNew: vous pourriez contrôler les décisions (et la vie!) de vos influenceurs et créateurs favoris

Partager







Vous pourriez contrôler la vie de vos influenceurs ou créateurs préférés... moyennant 5 dollars américains! La nouvelle application NewNew vous permet effectivement de payer pour influencer les décisions d’un utilisateur, puis d'assister au fruit de votre influence.

L’application américaine, qui vient tout juste d’être lancée, se décrit comme «un marché boursier humain où vous achetez des actions de la vie de vraies personnes afin de contrôler leurs décisions et d’en observer le résultat». Rien de moins.

Si votre écrivain, peintre, musicien, blogueur ou influenceur – appelés «créateurs» sur l’application – favori s’y trouve, vous pourriez influencer sa vie professionnelle et même privée. Comme l’explique la BBC, NewNew permet aux créateurs de «tisser un lien encore plus étroit avec leurs abonnés et, surtout, de le monétiser».

Chaque vote coûte 5$ US (6$ CAD) et, lorsque la période de sondage est terminée, le créateur publie une vidéo reflétant le choix de ses abonnés. Un abonné peut voter autant de fois qu’il le veut dans un même sondage, à condition, bien sûr, de payer chaque fois. Mais attention: si le résultat du vote n’est pas en sa faveur, impossible de se faire rembourser.

Des décisions personnelles et professionnelles

C’est l’application idéale pour les éternels indécis. L’écrivain canadien Brandon Wong, originaire d’Edmonton, est l’un des créateurs que l'on peut influencer par l’application. Il s’est inscrit en mars dernier, a-t-il raconté à la BBC.

Un soir, il hésitait entre manger du chinois ou du coréen. Il s’est donc tourné vers l’application pour que ses abonnés décident à sa place.

«Ça m’a été très utile. J’ai aussi utilisé les sondages de NewNew pour décider des vêtements que je devais porter, et pour beaucoup d’autres décisions personnelles», a-t-il ajouté. Il publie environ trois à quatre sondages par semaine, pour lesquels il a reçu jusqu’ici près de 2000 votes.

En plus de ses décisions personnelles, Brandon Wong a invité ses abonnés à voter pour influencer son prochain roman. Les gens ont donc pu décider du genre, des noms de personnages et de l’évolution de certaines intrigues. Un livre dont vous êtes le héros... nouveau genre!

Comme l’application est encore en mode «bêta», on y retrouve moins de 100 créateurs. Mais avec du financement provenant de grosses pointures – comme le comédien Will Smith et le cofondateur de PayPal, Peter Thiel –, il ne serait pas surprenant qu’elle prenne rapidement son envol. Peut-être verrons-nous des personnalités bien de chez nous y faire leur apparition bientôt.

Laissez les autres prendre les rênes

Et si vous souhaitez que des étrangers décident pour vous, vous pouvez également publier vos propres sondages sur l’application.

Pour être payé, il faut cependant s’inscrire sur une liste d’attente. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux sociaux afin de recevoir des sous pour les décisions qui sont prises à notre place.