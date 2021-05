Shazam 2: Mark Strong ne sera pas de la suite

Partager







Mark Strong ne reprendra pas son rôle du vilain Dr Sivana dans la suite de Shazam. L’acteur a en effet confié à Cinemablend qu’Helen Mirren et Lucy Liu seraient les antagonistes principales du prochain épisode de la franchise.

«Je connais très bien Helen, c’est fantastique. Je n’ai jamais travaillé avec Lucy, mais je la connais. Je peux vous dire, et le producteur m’en a donné la permission, que le Dr Sivana n’est pas dans Shazam 2. Ce seront elles, les méchantes, et je suis très heureux de pouvoir faire un pas en arrière et laisser les femmes faire leurs trucs de méchantes!» a-t-il confié à la publication.

«Donc, même si, à un moment, Sivana revient avec Mister Mind, ils sont allés dans une direction différente pour permettre que l'on voie ces femmes faire leur truc maléfique, ce qui sera plus fascinant», ajoute-t-il.

Helen Mirren a été ajoutée à la distribution en mars. Elle jouera Hespera, la fille de l’ancien titan grec Atlas, et il a été révélé un mois plus tard, en avril, que Lucy Liu jouerait sa jeune sœur, Kalypso. Le film devrait sortir en juin 2023.

