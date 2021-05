The Last of Us Part II: mise à jour de performance pour la PS5

Partager







Vous n’avez pas encore tenté l’expérience déchirante que propose The Last of Us Part II, alors qu’une rutilante PS5 trône sous votre téléviseur? C’est plus que jamais le moment de plonger dans le dernier jeu de Naughty Dog, qui vient d’être mis à jour pour tirer encore plus profit de la nouvelle console de Sony.

Parue ce mercredi, la mise à jour 1.08 permettra ainsi aux joueurs sur PS5 de régler à 60 images par seconde la fréquence d’affichage du jeu. Il sera sinon encore possible de choisir un débit de 30 IPS.

«Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus», précise le directeur des communications de Naughty Dog, Arne Meyer, dans un billet de blogue.

Meyer a profité de l’occasion pour souligner que la mise à jour n’était que «la première étape» du travail du studio sur la PS5.

«L’équipe a exploré le matériel de la PS5 et les possibilités qu’offre la console depuis sa sortie l’année dernière, et nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve l’avenir.»

Ça tombe bien... nous aussi!

La mise à jour de performance de Last of Us Part II pour la PS5 est accessible dès maintenant, et ce, gratuitement.

