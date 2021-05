Vous pourriez vous faire vacciner au circuit Gilles-Villeneuve... en auto ou à vélo

Partager







Le circuit Gilles-Villeneuve accueillera pendant trois fins de semaine un site de vaccination au volant.

Avec l’annulation du Grand Prix du Canada, le circuit Gilles-Villeneuve aura une vocation plutôt inusitée cette année en accueillant, le temps de trois fins de semaine, un site de vaccination au volant.

Le président du GP de Formule 1 au Canada, François Dumontier, en a fait l’annonce mercredi matin en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«À défaut d’avoir une course de Formule 1 cette année, on a une course à la vaccination», a résumé Mme Plante.

Les installations permettront tant aux automobilistes qu’aux cyclistes de se faire vacciner, le temps de trois fins de semaine.

Par jour, ce seront 1000 personnes qui pourront recevoir l’un ou l’autre des vaccins contre la COVID.

«C’est le principe de l’arrêt au puit», a souligné Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud, pour illustrer l’efficacité avec laquelle se fera la vaccination sur le site.