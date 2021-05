Doctor Strange: Kevin Feige regrette d’avoir choisi Tilda Swinton au lieu d’une actrice asiatique

Partager







Kevin Feige regrette de ne pas avoir choisi une actrice asiatique pour camper le personnage de l’Ancien dans Doctor Strange.

• À lire aussi: Marvel Studio's Loki: nouvelle bande-annonce de la série Disney+

• À lire aussi: Fini les films de superhéros pour Eric Bana, l’ancien interprète de Hulk

Le patron de Marvel avait choisi Tilda Swinton pour prendre ce rôle dans le film de 2016 porté par Benedict Cumberbatch, alors que le personnage de la bande dessinée apparaît comme un homme asiatique. Un choix qui avait entraîné des accusations de whitewashing à l’encontre du film et des studios.

Avec le recul, Kevin Feige admet s’être cru malin avec ce choix de distribution, à tort.

«On pensait qu’on était tellement malins, tellement à la pointe. On n’allait pas jouer le cliché du vieux sage asiatique tout ratatiné. Mais ça a été une piqûre de rappel, de nous dire: “Attendez une minute, est-ce qu’il n’y a pas une autre manière de résoudre ça? Est-ce qu’il n’y a pas une façon de ne pas tomber dans le cliché tout en choisissant un acteur asiatique?” Et la réponse à ça était évidemment positive», a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé au magazine Men's Health pour la promotion de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui a pour acteur principal Simu Liu.

Le film qui met en scène Shang-Chi, un assassin expert en arts martiaux, doit sortir à la rentrée, et Kevin Feige a confié qu’il avait longtemps voulu porter ce personnage à l’écran, surtout après le succès de la franchise Blade.

«Quelque part, ça avait prouvé très tôt que tout ne reposait pas sur la célébrité du personnage, mais sur le potentiel qu’il avait pour faire un film cool ou une série de films, a-t-il continué en faisant référence au film de 1998 dont Wesley Snipes tient le rôle principal. Et Shang-Chi avait ce potentiel depuis longtemps.»

Cependant, vu la myriade de personnages à exploiter autour des Avengers, le personnage a dû attendre son heure, qui, avec la réouverture des salles, ne saurait tarder.