Google Maps: des mises à jour et une meilleure adaptation à l’auto

Des géants Google, Apple et même BlackBerry se disputent l’imposant marché automobile, plus précisément celui des tableaux de bord, devenus de véritables centres multimédias.

À son événement Google I/O, le géant informatique a annoncé une série d’améliorations à venir sur son application Google Maps, dont plusieurs sont basées sur l’intelligence artificielle (IA).

On promet de meilleures mises à jour des itinéraires, des perfectionnements de Live View, une extension des plans de rues détaillés et une utilisation plus personnalisée de Maps.

Parmi ces mises à jour, on note l’intégration du nombre de voies de l’itinéraire ainsi que des trajets les moins susceptibles de provoquer des arrêts fréquents ou brusques – toujours en fonction de l’heure d’arrivée bien entendu.

Google estime annuellement à une centaine de millions le nombre de freinages lourds en moins grâce à cette mise à jour.

La fonction Live View offrira davantage d’informations et de détails sur le quartier avec ses commerces et restaurants, incluant leur degré de fréquentation ou d’affluence – un élément devenu important à cause de la pandémie.

Les cartes ultradétaillées déployées pour certaines villes importantes seront proposées à d’autres villes. Celles-ci sont particulièrement utiles pour les personnes qui se déplacent à pied, à vélo, en scooter, etc.

Enfin, les informations varieront en fonction du moment de la journée et du lieu où vous vous trouvez. Par exemple, le matin, les cafés seront soulignés, tandis qu’en début de soirée, vous verrez plutôt à l’écran les pubs, les 5 à 7 et les restaurants.

Système Android Automotive pour véhicules

Android Automotive OS est complètement différent d’Android Auto. Le premier est un système d'infodivertissement basé sur Android et intégré aux véhicules avant même leur sortie de l’usine. Entièrement optimisées pour la conduite, les propriétaires de voitures compatibles peuvent installer leurs applications multimédias directement au système Android Automotive pour ne plus avoir à les utiliser sur leur téléphone lorsqu’ils sont au volant.

De son côté, si Android Auto n’offre pas une intégration aussi complète, il permet pour la conduite d’afficher à l’écran du tableau de bord une interface optimisée des applications du téléphone du conducteur qui n’a plus à se soucier de son appareil mobile.

Outre les nouveaux véhicules de l’année qui adopteront le système Android Automotive, on apprend que les développeurs auront plus de facilité pour proposer et intégrer leurs applications multimédias, de navigation, de recharge électrique et de stationnement.

Liste des véhicules compatibles : https://www.android.com/intl/fr_fr/auto/compatibility/