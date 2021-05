Justin Bieber comparé à Cynthia dans Les Razmoket

Partager







Les cheveux de Justin Bieber font (encore) couler de l’encre.

Il n’y a pas si longtemps, on vous rapportait de nouvelles critiques à son endroit parce que des gens jugaient que ses dreadlocks étaient de l’appropriation culturelle.

Ce dont on veut vous parler dans cet article est pas mal moins sérieux, mais c'est encore lié à ses dreads.

Malgré les critiques, l’interprète de Sorry ne se cache pas la tête et publie régulièrement sur les réseaux sociaux.

On pouvait d'ailleurs encore voir l'artiste de 27 ans avec ce style capillaire dans le clip de la chanson LET IT GO, sorti il y a une semaine, où Bieber collabore avec DJ Khaled et 21 Savage.

Il a fallu un certain temps, mais quelques internautes en sont venus à la même conclusion.

Ceux-ci estiment que Bieber a plusieurs ressemblances avec... Cynthia, de l’émission jeunesse Les Razmoket.

Eh oui.

Justin Bieber looks like angelica’s doll cynthia from rugrats I can’t unsee it https://t.co/wJUQbMKWSi — skipabeat247 (@OnceAponteTime) May 10, 2021

Justin Bieber going for them Cynthia vibes pic.twitter.com/9vvO7kNvC7 — Derek ㄣ⃒ (@evanfourtyseven) May 17, 2021

Justin Bieber’s new hair is giving Cynthia vibes lol pic.twitter.com/GTzQnMrtHy — Yisel 😌 (@yiselnvrr93) May 16, 2021

Pas besoin de vous dire qu’on était crampés de rire quand on a vu ça.

