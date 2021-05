Le «Muppet Show» du Québec est sur Twitch

Partager







La chaîne ElvinoMovies, sur Twitch, est vraiment unique en son genre. Elle met en vedette des marionnettes fabriquées à la main par un Montréalais qui ne manque pas d’idées de scénarios humoristiques pour adultes.

«Quand tu viens sur ma chaîne, il faut que tu laisses sortir ton cœur d’enfant qui dort en dedans», lance Elvino Vallée.

C’est la sobriété qui a mené cet homme natif de Lachine vers les marionnettes : il a cessé de consommer en 2018, et s’est lancé dans la confection de personnages à temps plein. «J’avais besoin de quelque chose pour occuper mes mains», déclare-t-il.

Youtubeur depuis 14 ans, il a décidé de lancer sa chaîne Twitch vers la fin de 2019. Après environ un an et demi d’existence sur la plateforme, il a réussi à accumuler 6600 followers.

À ses débuts sur Twitch, le créateur québécois présentait du contenu en lien avec les jeux vidéo et le dessin. Mais il a eu une révélation lorsqu’il a décidé de présenter une vidéo animée du début à la fin par sa marionnette fétiche, Puppet Ti-Gars.

«Quand je dessinais, il y avait quatre personnes qui me regardaient. Mais lorsque je me suis mis à sortir mes marionnettes, il y en avait des centaines !»

La vedette de ce spectacle à la Muppet Show, Puppet Ti-Gars, représente un adolescent portant un mohawk bleu, à l’humour cru et vulgaire. Quand on compte tous ses amis, ça donne environ une trentaine de marionnettes.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Elvino Vallée et sa marionnette Puppet Ti-Gars

Décrocher de la pandémie

«Quand les gens arrivent sur ma chaîne, ils se disent “OK, je me suis perdu sur Twitch”», lance le créateur derrière ElvinoMovies, qui décrit ses vidéos comme un endroit tordu «où l’on décroche». De nombreux mots en lien avec la pandémie sont d’ailleurs bannis de son chat et ne peuvent être prononcés en aucun cas.

Des quiz, des talk-shows et des téléséries réalisés entièrement par les marionnettes sont présents sur la chaîne. Tout cela est agrémenté de plusieurs explosions et effets spéciaux déjantés.

La musique représente aussi une grande partie du spectacle. Il n’est pas rare que Puppet Ti-Gars choisisse de sortir son piano pour jouer une chanson absurde. Quelques-unes de ces œuvres sont même issues des commentaires que les gens écrivent dans le chat.

C’est du sport !

L’homme de 43 ans qui vit désormais de son art est – c’est le moins qu’on puisse dire – grandement dédié au streaming. Chaque soir dès 20h, Elvino Vallée diffuse sur Twitch en contrôlant ses marionnettes derrière un fond vert pendant 3h.

«Je dois gérer mon clavier, regarder le chat et faire bouger ma marionnette en plus de faire différentes voix pour chaque personnage. Quand je finis mes émissions, je suis en sueur et complètement brûlé.»

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Elvino Vallée et sa marionnette, Puppet Ti-Gars

Des spectateurs en France

Bien qu’il soit québécois, Elvino possède une communauté à moitié française. C’est en partie grâce aux streamers Manuel Ferrara et Benzaie, très connus en France, qui ont récemment visité la chaîne du Québécois et ont décidé de le recommander à leurs abonnés après avoir adoré son travail.

«Mon émission est à 8 h le soir, ce qui veut dire 2 h du matin pour les cousins [français]. Ils sont quand même présents et reviennent chaque soir, c’est fou !» dit-il.

L’âge de ses spectateurs se situe entre 30 et 40 ans, ce qui est également peu commun, puisque la plateforme est typiquement fréquentée par un public plus jeune.

