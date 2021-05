Lego célèbre la communauté LGBTQ avec un nouveau module

Partager







Lego, la compagnie danoise derrière les blocs préférés de tout le monde (sauf quand on marche dessus) va bientôt lancer un module rendant hommage à la diversité.

L’ensemble de 346 pièces surnommé «Everyone is Awesome» sera disponible juste à temps pour le mois de la fierté.

Le modèle, inspiré du drapeau arc-en-ciel, vient avec 11 figurines monochromatiques, chacune d’une couleur différente.

Le vice-président du design chez Lego, Matthew Ashton, a affirmé dans un communiqué que le module symbolise l’inclusivité et sert à célébrer tout le monde, peu importe comment on s’identifie, ou qui on aime.

«Tout le monde est unique, et avec un peu plus d’amour, d’acceptation et de compréhension dans le monde, nous allons tous nous sentir plus libres d’être nous-même. Le modèle montre que nous sommes soucieux et nous croyons vraiment que tout le monde est exceptionnel.»

L’objet rendant hommage à la communauté LGBTQ sera disponible à partir du premier juin sur Lego.com pour le prix de 35 dollars américains.

