Les Cowboys Fringants avec l'OSM dans ton salon et autres suggestions culturelles

Un concert des Cowboys Fringants avec l'OSM, un documentaire sur Huawei qui s'écoute comme un thriller et des discussions animées par Hassoun Camara avec d'anciens athlètes. Voici ce qu'on vous propose cette semaine.

Les Cowboys Fringants et l’OSM dans ton salon

Cette rencontre improbable entre Les Cowboys Fringants et l’Orchestre symphonique de Montréal est un incontournable pour tous ceux qui apprécient, ne serait-ce qu’un brin, la musique du groupe. En plus, pas besoin d’aller bien loin, puisque le concert est offert en webdiffusion. Imaginez Les étoiles filantes avec tout un orchestre ou encore La marine marchande avec la soprano Karina Gauvin qui chante en duo avec Karl Tremblay! À frissonner de plaisir!

Jusqu’au 25 mai, les billets sont offerts pour 20$ sur osm.ca/fr/concerts

Une enquête captivante sur Huawei au Canada

Dans un nouveau documentaire intitulé La Brèche, le vidéoreporter Marc-André Sabourin se penche sur les enjeux de sécurité entourant le matériel de télécommunication fourni au Canada par l’entreprise chinoise Huawei. Cette compagnie nous espionne-t-elle avec son équipement? C’est ce que craignent des sources influentes à qui le journaliste a parlé afin de mieux comprendre la partie d’échecs qui se trame à l’arrière-plan. Sérieusement, ce documentaire s’écoute comme un bon thriller!

Diffusé sur Club illico

Le vidéoclip style comédie lyrique de LUMIÈRE

En plus d’un tout premier album, LUMIÈRE nous offre un vidéoclip d’une magnifique esthétique avec LE.DÉFI.DE.L’AMOUR. Dans le clip, LUMIÈRE tente par tous les moyens de séduire l’être aimé. Mouvements de danse et moments un peu loufoques truffent l’œuvre qui illustre à merveille la chanson à l’univers un peu champ gauche.

Diffusé sur la chaîne YouTube de LUMIÈRE

Entrevues avec des sportifs retraités animées par Hassoun Camara

Dans la websérie Quand les projecteurs s’éteignent, l’ancien joueur de l’Impact de Montréal s’entretient avec d’autres athlètes qui, comme lui, ont pris leur retraite du sport. Hassoun Camara s’intéresse à l’humain derrière le sportif. Découvrez la nageuse olympique Katherine Savard, l’ex-joueur de soccer Laurent Ciman, le combattant George St-Pierre ou encore l’ex-footballeur Steve Charbonneau sous un autre jour!

Diffusé sur ICI tou.tv

Le lancement de l’album Sade Sati de Paupière

Le duo composé de l’artiste en arts visuels Julia Daigle et de Pierre-Luc Bégin, du groupe We Are Wolves, offre vendredi un concert en personne et en webdiffusion pour lancer Sade Sati. Ce nouvel album (qui est vraiment écœurant, musicalement, d’ailleurs) raconte l’histoire de jumeaux perdus dans un monde futuriste après qu’un énorme chaos se fut répandu sur leur planète. Paupière est reconnu pour ses prestations scéniques allumées et explosives, alors c’est une soirée qui promet.

Vendredi à 20h - Les billets (11,9$ en webdiffusion et 22,89$ en personne) sont en vente sur lepointdevente.com