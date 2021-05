MadameZoum, la gameuse québécoise qui se démarque sur Twitch

Partager







MadameZoum est une des chaînes québécoises francophones qui connaissent le plus de succès sur Twitch. Valérie Vézina, grande passionnée de jeux vidéo, a réussi à se démarquer dans un milieu encore principalement masculin.

«En 2015, il y avait deux ou trois filles au maximum sur Twitch au Québec et elles n’avaient pas de succès», se rappelle Valérie Vézina, alias MadameZoum.

Six ans et 65 000 followers plus tard, la jeune femme de 27 ans fait partie des créateurs québécois qui détiennent le plus de spectateurs avec une moyenne de 485 par diffusion.

De l’impro dans GTA

La gameuse originaire de Sainte-Thérèse affectionne particulièrement le jeu Grand Theft Auto. Son contenu n’est pas constitué de prouesses techniques, mais bien d’un jeu de rôles virtuel : elle invente des vies à ses personnages, qui interagissent dans le jeu.

«C’est un gros bac à sable d’improvisation. C’est comme regarder une série télé dans laquelle ton streamer préféré joue le personnage principal», explique-t-elle.

Joël Lemay / Agence QMI Valérie Vézina, alias MadameZoum

Valérie Vézina a un baccalauréat en génie logiciel et travaille à temps plein chez Bell. Selon elle, le fait de ne pas dépendre de Twitch est un avantage.

«Je ne mets jamais de pression sur mes viewers pour qu’ils me donnent de l’argent. Quand je stream, je viens uniquement pour triper avec le monde et ça se ressent», estime-t-elle.

Un boom grâce à TikTok

Sa chaîne a connu une montée fulgurante durant la pandémie, et Valérie attribue son récent succès en partie à TikTok.

«Je me suis dit que j’allais faire un TikTok par jour», déclare-t-elle. Cette stratégie a porté fruit puisque MadameZoum est passée d’une moyenne de 96 spectateurs en mars 2020 à 507 en août de la même année.

La popularité de Valérie Vézina a permis d’ouvrir la porte aux autres créatrices québécoises d’aujourd’hui.

«Quand j’ai eu mon partenariat [avec Twitch], on était deux filles à l’avoir dans la province. Maintenant, le Québec est une des communautés où il y a le plus de filles qui se démarquent», affirme MadameZoum.

Les 5 @ Connes, un podcast diffusé tous les jeudis soir sur Twitch, en est une preuve.

Cette émission qui a vu le jour récemment est menée par cinq streameuses : MadameZoum, CharleeneG, Marypou, Odriana et MimiCOzy.

Le jeudi 22 avril, elles ont présenté leur tout premier épisode qui a connu un énorme succès avec une moyenne de 700 auditeurs tout au long de la diffusion.

Le Québec tatoué sur le cœur

MadameZoum est très impliquée dans la communauté Twitch québécoise en général.

Elle est la fondatrice de Team Québec, qui regroupe des créateurs issus de la Belle Province.

Promouvoir le français québécois lui tient également beaucoup à cœur. «Certains streamers québécois se tournent vers l’anglais, rapporte-t-elle. Mais selon moi, la langue française québécoise fait partie de notre culture et c’est ce qui nous démarque. En plus, avec la dernière année, on a vu qu’il y a un public pour ça.»

Team Québec compte déjà plus de 3000 créateurs de contenu et selon la streameuse, la communauté québécoise est loin d’avoir fini de grandir.

«La progression des prochaines années va être aussi grande que les dernières, sinon plus», prévoit-elle.

Ça vous donne envie d'essayer?

