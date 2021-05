On a jasé de danse avec tWitch, star de TikTok

Partager







Le nom tWitch, ça vous dit quelque chose? Stephen Boss, de son véritable nom, est une superstar américaine de la danse, qui s’est fait connaître à l’émission So You Think You Can Dance. Depuis, il est non seulement le DJ, mais aussi le coproducteur exécutif du talk-show d’Ellen DeGeneres.

Il cumule maintenant plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok. Le 24 heures l’a rencontré en vidéoconférence, dans le cadre du lancement canadien des boissons antioxydantes Bai, avec lesquelles il collabore. Voici un résumé de notre entretien.

Tu es viral sur TikTok grâce à la danse, comment accumule-t-on autant d’abonnés?

Ma femme Allison et moi, sommes obsédés par TikTok! Pour créer de l’engouement avec TikTok, il faut avoir du fun! Il y a des gens qui sont des humoristes, d’autres enseignent les mathématiques ou la grammaire. Il faut trouver notre passion et en faire des vidéos de 15 secondes. Lorsque les gens voient que tu as du plaisir à le faire, ils s’abonnent à ton compte.

Comment la danse et TikTok t’ont aidé à traverser une année dans la pandémie?

Durant cette pandémie, on ne pouvait aller nulle part. Et pourtant, on avait encore ce besoin de bouger et de s’exprimer. Allison et nos enfants et moi avons décidé de consacrer plus de temps à la danse.

Avec tout ce temps qu’on a passé à la maison, on a découvert TikTok et on a développé ensemble plusieurs chorégraphies. On peut tous s’entendre pour dire que les réseaux sociaux sont un moyen extraordinaire pour rester connectés, surtout dans cette période où l’on ne pouvait pas se voir. TikTok nous permet de rire, de danser, de cuisiner...

Tu es maintenant coproducteur exécutif du talk-show d’Ellen DeGeneres, comment ça se passe ?

C’est incroyable! Vous savez, j’ai commencé comme DJ invité sur le show et cela fait maintenant huit ans, depuis mes débuts. J’étais en avant de la caméra et avec ce nouveau poste, j’acquiers de l’expérience en arrière de la caméra.

Ça me permet de toucher aux différents aspects de création et de savoir concrètement comment monter une émission de télévision. Cette aventure avec The Ellen DeGeneres Show est une chance inouïe et l’équipe de l’émission est comme une deuxième famille.

Justement, comment se dessine ta carrière l’an prochain?

Ellen a annoncé que le show allait se terminer après 19 saisons. Comme ce sera la dernière année, on va se donner à fond et on va le vivre comme une grande célébration de ce qu’on a accompli durant les dernières années. Ma femme et moi avons aussi d’autres projets reliés à la danse et c’est l’important!

Ici, il y a l’émission Révolution, qui est une émission de compétition de danse comme So You Think You Can Dance, toi qui es passé par là, quel conseil donnerais-tu aux danseurs professionnels qui veulent participer à Révolution?

Je leur dirais de rester authentiques et qu’ils doivent rester vrais à eux-mêmes. Lors de mon passage à So You Think You Can Dance, je voulais être moi. Je ne voulais pas être quelqu’un d’autre pour plaire aux gens de l’industrie ou aux juges. Je voulais être cent pour cent moi. Comme il s’agit d’une téléréalité, le public adore les candidats authentiques, car ils se retrouvent en eux.

tWitch, en quoi consiste cette collaboration avec les boissons antioxydantes Bai?

Je suis heureux de collaborer avec Bai Canada. Pour ce partenariat, on a donc créé le challenge Move to the Beat Bai dance challenge.

J’ai donc créé une chorégraphie sur TikTok pour un concours de danse! Ça tombe bien, car en ce moment, plus que jamais, on a besoin de joie. On veut que les gens se motivent à bouger et la danse est un excellent moyen.

Comment participer à ce concours et quel est le prix?

Les gens peuvent apprendre la chorégraphie et la présenter sur la page TikTok et peuvent gagner une session de leçon de danse privée avec moi. Et on fera un duo ensemble de ce TikTok challenge ensemble, qu’on présentera sur mon compte TikTok. Le gagnant du concours et moi danserons côte à côte! La chorégraphie que j’ai créée est vraiment pour tout le monde. Pas besoin d’être un danseur professionnel pour participer!

Finalement, quelle chanson te fait danser à tout coup?

Oh mon Dieu, il y en a tellement! Ce qui me vient à l’esprit en ce moment : September d’Earth Wind and Fire ou Sexy Dancer de Prince.

* Pour participer au concours pour remporter un tête-à-tête virtuel avec tWitch, se rendre ici.