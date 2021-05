Une pelle mécanique vient à la rescousse d’un éléphant coincé dans un fossé

Partager







Un pauvre éléphant pris dans un trou bouetteux a été secouru grâce à une pelle mécanique (qui était bien sûr pilotée par un humain).



Les images (CI-HAUT) d’un éléphant coincé dans un fossé, à Coorg dans le sud-ouest de l’Inde, sont devenues virales pour une très bonne raison, dans les derniers jours.

Dans la vidéo d’abord publiée par le populaire acteur indien Satish Shah, on peut voir que la bête n’arrive pas à se sortir du trou dans lequel elle est coincée.



Mais tout juste à proximité de celle-ci, une pelle mécanique s’approche et lui pousse dans le derrière pour qu’elle puisse grimper la pente abrupte et boueuse.

Après une minute de lutte acharnée contre les éléments, l’éléphant parvient à se hisser sur le sol, à la grande joie des hommes présents sur les lieux.



Tout de suite après le sauvetage, deux choses étonnantes surviennent.

D’abord, l’animal rescapé semble remercier la pelle mécanique lors d’un genre de fist bump frontal. «Fascinant!», comme dirait Charles Tisseyre.

Puis, les gardes forestiers impliqués dans le sauvetage font éclater un feux d’artifice entre la pelle mécanique et l’éléphant.



Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont inquiétés de cela, pensant que les travailleurs voulaient blesser l’animal qu’ils venaient de secourir.

Mais selon India Today, Sudha Ramen du Service indien des forêts a expliqué le gros pétard avait été allumé pour diriger l’animal dans la forêt et pour éviter qu’il n’attaque qui que ce soit en raison du stress vécu.

Dans tous les cas, c’était de la «belle ouvrage», comme on dit. Bravo!

