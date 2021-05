[VIDÉO] On a jasé avec des gars québécois sur OnlyFans

Partager







Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d’OnlyFans et une des questions qui a suscité notre curiosité est «Est-ce qu’il y a des hommes qui en font?».

• À lire aussi: Stéphanie Beaudoin, l’ex-«voleuse sexy», est maintenant sur OnlyFans

La réponse est oui et on a même déjà publié un article sur le sujet.

Mais aujourd’hui, on va plus loin. On rencontre deux des créateurs de contenu québécois qui gagnent leur vie sur OnlyFans: Zach Dopson et Kyle Smiles.

• À lire aussi: Invitée à un podcast, Helene Boudreau revient sur sa fameuse photo de finissante et se dévoile encore les seins

C’est dans la vidéo ci-haut. Bonne écoute!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s