Horoscope déco: tout savoir sur le style de déco du Gémeaux

Les personnes nées entre le 21 mai et le 20 juin sont du signe du Gémeaux. Ce sont des personnes rêveuses et sociables qui changent d’idée assez souvent, d'où le cliché de «double face».

Le Gémeaux est de nature très créative, et cela a tendance à ressortir dans sa décoration. Il n’est pas rare de voir de jolies œuvres d’art, des souvenirs de voyage et des créations «DIY» sur ses murs. Tout ceci stimule son esprit et son imagination sans bornes!

Il est plutôt rare qu’une personne du signe du Gémeaux opte pour un seul style de décoration. Les personnes nées sous ce signe ont tendance à mélanger différents éléments pour créer leur propre style.

Chose certaine, le Gémeaux préférera des meubles et des décorations qui se déplacent facilement. Comme mentionné plus haut, le Gémeaux change d’idée un peu comme il change de bobettes, alors sa déco évolue également selon ses envies du moment.

Le jaune et les teintes orangées sont parmi ses couleurs de prédilection lorsque vient le temps de choisir des décorations.

Finalement, comme le Gémeaux est sociable et ADORE recevoir ses amis pour faire la fête, sa maison doit toujours être prête pour la visite!

Voici donc quelques meubles et objets déco parfaits pour le Gémeaux:

1. Impression classique du studio de design Upton

À partir de 85$ chez EQ3 - Achetez ici

2. Tasse à café faite à la main par l'artisane Jessica Rachelle, de Wildflower Colour & Clay

35$ sur Etsy - Achetez ici

3. «Bar cart» plaqué or

349,50$ chez Indigo - Achetez ici

4. Drap en percale «horizon ensoleillé»

À partir de 18$ chez Simons (chaque drap est vendu séparément) - Achetez ici

5. Ensemble de 5 crochets muraux coniques

32,50 chez Indigo - Achetez ici

6. Tapis Damali noir & blanc

À partir de 134$ chez Ruggable - Achetez ici

7. La nappe coton bio reflets lumineux

À partir de 30$ - Achetez ici

8. Reproduction d'une œuvre de Matisse imprimée

7$ sur Etsy - Achetez ici

9. Fauteuil en fausse laine de mouton

399$ chez Structube - Achetez ici

10. Vases en terracotta

À partir de 59,99$ chez EQ3 - Achetez ici

