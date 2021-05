L’Université Penn State retirera de ses descriptions de cours les termes binaires et liés à un sexe

Partager







L’Université Penn State va retirer tous les termes binaires et liés à un sexe des descriptions de cours et de programmes diffusées sur le campus.

Le sénat de la prestigieuse université, le plus haut degré d’autorité de l’établissement en matière de politiques éducatives, a approuvé la proposition d'éliminer les termes genrés et binaires des communications officielles de Penn State, rapporte CNN.

Dorénavant, les pronoms «they» et «them» seront utilisés lorsque possible dans les documents universitaires. Les expressions genrées comme «freshman» (étudiant de première année), «sophomore» (étudiant de deuxième année), «junior» et «senior» seront pour leur part jetées aux oubliettes.

On parlera plutôt d’étudiants (students) de première, deuxième, troisième et quatrième année.

Selon Penn State, certains termes genrés peuvent être interprétés comme étant «à la fois sexistes et classistes».

Ces changements ne s’appliqueront pas dans l’administration, puisque le sénat de l'université n’a pas le pouvoir de légiférer à ce palier.