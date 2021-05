[VIDÉO] Un léopardeau des neiges vient de naître au Zoo de Granby et notre cœur fond

Partager







Oui, ça, c’est vraiment adorable.

• À lire aussi: Une pelle mécanique vient à la rescousse d’un éléphant coincé dans un fossé

• À lire aussi: [VIDÉO] Un lynx du Zoo Ecomuseum fait une culbute et c’est très cute

Le Zoo de Granby a publié vendredi matin une vidéo du léopard des neiges Elsa et de son petit léopardeau né le 15 mai dernier.

«Léopardeau»: quel beau mot!

C’est la première fois que la mère, âgée de 6 ans, donne naissance.

«Elsa est une maman exemplaire et donne au petit tous les soins nécessaires. En tant qu’institution accréditée de l'AZA, notre couple Elsa et Kang fait partie du programme de conservation. Notre but est de les reproduire afin d'augmenter la diversité génétique de l'espèce. Après près de trois ans d'essais, nous sommes très fiers de cette naissance!» peut-on lire.

On a le goût de le serrer dans nos bras!

Ailleurs dans le Sac de chips:

s

s