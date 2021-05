Vous avez encore des boîtes pas ouvertes de votre dernier déménagement? Vous n’êtes pas seul!

Partager







Vous avez déménagé en juillet dernier et vous avez encore des boîtes remplies de vieux ustensiles ou de livres du cégep dans votre garde-robe? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul!

Plus d'un Québécois sur cinq ayant déménagé dans les cinq dernières années aurait en effet en sa possession des boîtes qui n’ont pas encore été ouvertes, révèle l'étude «Bien chez soi» de Kijiji.

Et on ne parle pas que d'une seule petite boîte oubliée dans le fond d'un placard. De ces Québécois, 10% auraient au moins 10 boîtes n'ayant toujours pas été ouvertes, alors que la moyenne nationale se situerait autour de cinq boîtes toujours fermées.

Comme quoi, il y a peut-être des trésors cachés quelque part dans votre appartement.

Un garde-robe plein

Cette enquête de Kijiji révèle aussi que 47% des Québécois ont assez d'objets non utilisés chez eux pour remplir tout un garde-robe. D’ailleurs, ce coup de sonde précise qu’un Québécois possède en moyenne 545$ d'articles inutilisés.

Et détrompez-vous: ce ne sont pas vos parents qui possèdent le plus d’objets non utilisés. Les milléniaux (18-34 ans) sont ceux qui accumuleraient le plus d'objets dont ils n’ont pas besoin.

Enfin, près de la moitié des Québécois qui ont déménagé au cours de la dernière année ont apporté au moins une boîte de produits non utilisés à leur nouvelle résidence.

Alors, plutôt que de déménager des objets qui ne feront qu'accumuler la poussière, pourquoi ne pas en vendre quelques-uns ou encore en donner à des organismes? Ce sera bon pour vous... et pour l'environnement!

Voici les objets non utilisés que l'on déménage le plus: