13 morts dans la chute d'un téléphérique en Italie

Partager







La chute d’une cabine de téléphérique a fait 13 morts et deux blessés graves dimanche à Stresa, station balnéaire du Piémont sur les rives du lac Majeur, dans le nord de l’Italie, selon les secours.

• À lire aussi: Montréal: la police déclare la manifestation pro-palestinienne illégale

• À lire aussi: Une autre plage bondée à Montréal

« Le bilan définitif du tragique accident est de 13 victimes et deux blessés graves héliportés à Turin », ont indiqué les Secours alpins sur leur compte Twitter.

Un précédent bilan faisait état de douze morts et deux blessés.

Les deux blessés sont des enfants de neuf et cinq ans hospitalisés à Turin dans un état grave. Le premier est en réanimation et son pronostic vital est engagé, selon le quotidien Il Corriere della Sera. Le second, conscient, souffre notamment d’un traumatisme crânien et de fractures des jambes.

Toujours selon le journal, des touristes allemands font partie des victimes. L’information n’a pas été confirmée de source officielle.

Profonde douleur

Le premier ministre italien Mario Draghi a fait part dans un communiqué de sa « profonde douleur ».

L’accident s’est produit vers 12h30 à 100 mètres de la dernière station d’altitude du téléphérique. Il serait dû à la rupture d’un câble, sur la partie la plus haute du parcours, faisant chuter la cabine dans laquelle se trouvaient 15 personnes.

Un problème de surcharge semblait d’emblée écarté puisque ces cabines peuvent embarquer plus de 35 passagers.

Le président de la région piémontaise s’est dit « dévasté ». « C’est une tragédie énorme qui nous coupe le souffle », a réagi Alberto Cirio.

Les premières images de la tragédie diffusées par les autorités montrent pompiers et policiers autour des débris de la cabine rouge et blanche, tombée dans une zone boisée dont la forte inclinaison rend l’accès difficile.

AFP

AFP

Le ministre des Infrastructures, Enrico Giovannini, a annoncé l’institution d’une commission d’enquête. « C’est un événement dramatique que nous suivons avec la plus grande attention », a-t-il dit.

Dimanche de réouverture

Le téléphérique relie en 20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone qui culmine à près de 1 500 mètres, offrant une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes. Il avait été fermé entre 2014 et 2016 pour des travaux de maintenance.

Les rives du lac Majeur, lac préalpin entre Suisse et Italie, sont une destination prisée des touristes italiens et étrangers.

Le président de la Ligurie, région voisine du Piémont, a déploré une « tragédie absurde » survenue au moment où l’Italie profite enfin du déconfinement après des mois de restrictions sanitaires. « Un dimanche de réouverture qui devait être riche d’espoirs », a souligné Giovanni Toti.

Charles Michel, le président du Conseil européen, a exprimé sur Twitter, dans un message en italien, ses « plus sincères condoléances aux familles et aux amis qui ont perdu un être cher dans cet accident tragique ».

Plusieurs accidents meurtriers de téléphériques, télécabines ou funiculaires ont eu lieu depuis 50 ans en Europe.

Le dernier en date remonte au 5 septembre 2005, lorsqu’un bloc de béton de 800 kilos s’était décroché de l’hélicoptère qui le transportait et était tombé sur un téléphérique près de Sölden dans le Tyrol autrichien, provoquant la mort de neuf skieurs allemands.

En Italie, un accident s’était produit le 3 février 1998: un avion militaire américain avait sectionné le câble d’un téléphérique à Cavalese, station de ski des Dolomites, tuant les 20 passagers de la cabine. Toujours à Cavalese, mais 20 ans plus tôt, en 1976, la rupture d’un câble porteur avait fait chuter une cabine, faisant 42 morts.

Les principaux accidents de téléphérique en Europe depuis 1970

Plusieurs accidents meurtriers de téléphériques, télécabines ou funiculaires ont eu lieu depuis 50 ans en Europe, à l’instar de celui qui a fait 13 morts dimanche à Stresa, au nord de l’Italie, après la chute d’une cabine.