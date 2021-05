Avion détourné, journaliste arrêté, communauté internationale indignée; voici ce qui se passe au Bélarus

Partager







Un avion dans lequel se trouvait Roman Protassevitch, un journaliste de 26 ans et opposant au président du Bélarus, a été détourné dimanche vers la capitale de ce pays alors qu'il ne devait que le survoler. Le jeune homme a été arrêté sur place, et l'Union européenne, entre autres, demande sa libération immédiate.

Voici quelques notions pour mieux comprendre l'affaire.

Qui est Roman Protassevitch?

Roman Protassevitch est l'ancien rédacteur en chef du média d'opposition bélarusse Nexta, qui a joué un rôle clé dans la vague de contestation de la réélection, en 2020, du président Alexandre Loukachenko à la tête de ce pays d'Europe de l'Est.

AFP Roman Protassevitch en 2012

Loukachenko est au pouvoir depuis 1994. Le scrutin de 2020 a été largement critiqué par la communauté internationale, qui le jugeait frauduleux.

Photo d'Archives, AFP Alexandre Loukachenko

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'administration de Loukachenko à l'été et à l'automne derniers dans les rues de la capitale Minsk, mais la protestation s'est progressivement étouffée face à des arrestations massives, à des violences policières ayant fait au moins quatre morts, à un harcèlement judiciaire permanent et à de lourdes peines de prison infligées à des militants et à des journalistes, rapporte l'AFP.

AFP

En novembre, les services de sécurité bélarusses (KGB) avaient placé M. Protassevitch sur la liste des «individus impliqués dans des activités terroristes». Il demeurait en Pologne jusqu'à son arrestation.

Le vol Ryanair FR4978

Le 23 mai, le vol Ryanair FR4978 a décollé d'Athènes, en Grèce, en direction de Vilnius, en Lituanie. Alors qu'il survolait le Bélarus, il s'est plutôt posé dans la capitale du pays, Minsk, où Protassevitch a été arrêté avant que l'avion poursuive son vol jusqu'en Lituanie.

AFP

Les autorités bélarusses affirment que l'avion a dû interrompre sa trajectoire en raison d'une «alerte à la bombe», qui se serait avérée «erronée», selon l'aéroport de Minsk.

Des passagers qui étaient sur le vol ont raconté à l'AFP que Roman Protassevitch avait paniqué quand il s'est rendu compte que l'avion était détourné vers le Bélarus, certain que c'était à cause de sa présence à bord. «Il s'est juste tourné vers les gens et a dit qu'il risquait la peine de mort», a raconté la Lituanienne Monika Simkiene, notant qu'il semblait «très calme» une fois certain de son arrestation après l'arrivée à Minsk.

Sa conjointe Sofia Sapéga a également été arrêtée.

Lorsque l'avion a finalement atterri en Lituanie, des supporters de Roman Protassevitch étaient sur place.

AFP

Ce qu'en dit la communauté internationale

Plusieurs pays et organismes ont rapidement réagi à la nouvelle. Bon nombre d'entre eux croient que la prétendue alerte à la bombe n'était qu'un prétexte pour arrêter Protassevitch.

En Europe, l’UE a décrié «une action complètement inacceptable» et tiendra un sommet lundi soir et mardi où il sera question de possibles sanctions contre Minsk. La chancelière allemande Angela Merkel estime que les raisons invoquées par le Bélarus ne sont «pas crédibles». La Pologne, pays voisin soutenant l’opposition en exil, a parlé d’«acte de terrorisme d’État».

AFP La cheffe de l'opposition bélarusse Svetlana Tikhanovskaya, exilée à l'extérieur du pays, a dénoncé l'arrestation.

Ailleurs dans le monde, les États-Unis ont dénoncé un «détournement forcé» et appellent à la libération de Roman Protassevitch. Le ministre canadien des Affaires étrangères Marc Garneau déplore l'arrestation et l’OTAN parle d'«un incident sérieux et dangereux».

Du côté de l'aviation, le patron de la compagnie irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, a dénoncé un acte de «piraterie» et affirme que des agents des services de sécurité bélarusses, le KGB, ont pu se trouver à bord du vol. L'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), basée à Montréal, va organiser une réunion d'urgence de son organe directeur jeudi. Le Royaume-Uni a demandé à ses compagnies aériennes de contourner le Bélarus. La Lituanie et l'Ukraine ont interdit tous les vols via ce territoire.

La Russie soutient le Bélarus. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, juge que Minsk a agi de manière «raisonnable» en promettant une «transparence totale» sur l'incident.

Photo d'archives, AFP Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov

Et maintenant?

On ne sait pas pour le moment ce qui arrivera à Roman Protassevitch et sa conjointe.

L'Union européenne devrait annoncer sous peu des sanctions envers le Bélarus.

Le président Alexandre Loukachenko a signé lundi une loi interdisant aux journalistes de couvrir les manifestations jugées illégales.

- À partir des informations de l'AFP