Déconfinement : les régions «rouge foncé» repassent au rouge

Les dernières régions qui se trouvaient en zone de mesures spéciales, ou «rouge foncé», sont revenues au palier rouge régulier lundi.

Ces assouplissements concernent la MRC du Granit, en Estrie; les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, et les MRC de Kamouraska, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques au Bas-Saint-Laurent.

Ces secteurs s’étaient tous retrouvés, à un moment ou un autre au cours des dernières semaines, en zone rouge foncé afin de lutter contre des éclosions marquées de COVID-19. Elles avaient alors des taux de contamination par habitant parmi les plus élevés au Québec.

Les villes de Québec, Gatineau et Lévis avaient aussi goûté à ce traitement pendant quelques semaines. La vie en zone rouge foncé impliquait notamment la fermeture de tous les commerces non essentiels et le couvre-feu débutait à 20h.

Zone orange dès lundi?

Ce changement survient alors que la majorité des régions en zone rouge devraient revenir en zone orange dès lundi prochain. Le fameux couvre-feu, qui ponctue la vie des Québécois depuis janvier dernier, sera quant à lui levé partout au Québec dès vendredi.

Par ailleurs, notons que la Côte-Nord est revenue en zone jaune lundi.