Offrant des résultats à courts termes, parfois réversibles et souvent sans convalescence, la médecine esthétique gagne, année après année, en popularité.

Pour trouver un endroit à votre image, voici 5 salons qui proposent des alternatives aux chirurgies esthétiques à Québec.

Le Dr David St-Sauveur est derrière cette clinique rigoureuse et respectueuse qui se distingue en ne proposant que des traitements de la meilleure qualité possible en ce qui à trait aux techniques, produits et technologies proposées. De plus, l’endroit est magnifique avec ses locaux modernes, spacieux et épurés.

Ce salon travaille avec des médecins et des spécialistes reconnus afin d’offrir une expérience des plus professionnelles et sécuritaires à travers le Canada. Afin de corriger le relâchement, les rides, sculpter votre silouette, l’endroit offre plusieurs solutions: CoolSculpting, thermage, injections, traitement Ulthéra et bien plus.

*Effectuée par le médecin traitant. Pour un temps limité. Publié par Marguerite B sur Vendredi 7 mai 2021

La toute nouvelle clinique de médecine esthétique Marguerite B axe sa pratique sur l’embellissement du regard, l’éclat du visage et l’atténuation des marques de vieillissement. Le docteur Denis Fournier veut mettre en valeur la beauté naturelle d’une personne sans verser dans l’exagération.

Pour atténuer l’apparence de l’acné, pour des soins de varicosité, afin de diminuer la cellulite et améliorer la regénération de la peau, l’endroit propose une foule d’alternatives. Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour un examen de la peau gratuit!

À la Médecine esthétique La Cité médicale, la sécurité du patient et la qualité des traitements sont une priorité. Des services médicaux esthétiques haut de gamme pour le visage et le corps dans un environnement à la fine pointe de la technologie.

