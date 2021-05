A Quiet Place: Emily Blunt et John Krasinski ont failli ne pas faire de suite

Partager







Emily Blunt et John Krasinki ont failli commettre une erreur «vraiment stupide» en refusant de réaliser la suite du long-métrage A Quiet Place.

Le couple marié a joué un mari et sa femme dans le film d'horreur à succès de 2018, réalisé par John Krasinski, dans lequel une famille de quatre personnes est obligée de vivre en silence pour échapper aux griffes de monstres ayant un sens aigu de l'ouïe.

Même si le film a récolté plus de 340 M$ au box-office mondial, la paire a d’abord refusé de lui donner une suite, jusqu'à ce qu'ils comprennent finalement qu'ils étaient un peu trop ​​protecteurs de l'original. Maintenant, ils sont de retour pour A Quiet Place: Part II, l'un des premiers films de 2021 à ne sortir que dans les salles de cinéma, et Emily Blunt s’est dite soulagée d'avoir changé d'avis.

«C'est drôle parce que nous n'avons jamais eu l'intention d'en faire un autre, a-t-elle déclaré en entrevue avec Kelly Clarkson. J'ai l'impression que nous avons tous les deux vraiment campé nos positions quand [les directeurs de studio] étaient genre: "On va faire une suite". John a toujours voulu que ce soit un film indépendant avec une fin légèrement ouverte et il ne devait pas nécessairement conduire à autre chose. Je pense que nous étions vraiment stupides pour être honnête.»

«Je pense qu'il y avait une véritable demande du public qui s'était investi dans l'histoire de la famille et ce qui leur arrive. [...] John a reçu un tas d'idées [de suite] et il allait la superviser et puis, tout d'un coup, il a dit: "OK, j'ai une idée", et il m'a expliqué le début. J'ai adoré», a poursuivi l’actrice.

Cette dernière se réjouit qu'elle et son mari aient retrouvé leurs esprits parce qu'elle est convaincue que ce nouveau chapitre est une «suite extraordinaire».

«Je pense que [John] a vraiment fait l'impossible, a-t-elle soutenu. Parce que c'est une tâche ardue d'essayer de surpasser le premier, quand le premier a eu ce genre de succès fulgurant qu'il faut essayer de recréer. C'est vraiment cool. C'est un film vraiment cool.»

A Quiet Place: Part II sortira en salle le 28 mai prochain. Il devrait également paraître sur le nouveau service de diffusion sur demande Paramount + en juillet.

