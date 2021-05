Il y a une poutine sur cette casquette des Blue Jays de Toronto et c’est inacceptable

Partager







LE CHAOS. LE CHAOS!

Une casquette de Blue Jays de Toronto récemment mise en vente par le fabricant New Era risque d’entraîner une série d’événements dont on risque de parler pendant au moins une semaine.

Voici la casquette de face. C’est ben correct.

Image New Era

De côté. C’est ben correct.

Image New Era

Par en-arrière. ARRRGHHHHHH!

Image New Era

ILS ONT MIS UNE POUTINE SUR UNE CASQUETTE D’UNE ÉQUIPE DE TORONTO!!!!!!

Et on peut lire dans la description du couvre-chef: «Inspired by their home city, the Toronto Blue Jays Local Market 59FIFTY Fitted Cap features an embroidered Blue Jays logo at the front panels with city-inspired elements throughout the cap and a team color MLB Batterman logo at the rear.»

«City-inspired elements»????? DE KOSSÉ?

Le bloggueur Minor Leaguer en a rajouté une couche sur Twitter, en écrivant: «The Toronto cap features the iconic local food: poutine».



Autrement dit, «la casquette de Toronto montre le plat local iconique: la poutine».

BEN VOYONS DONC!



Le Twitter est présentement en train de prendre en feu et, par le temps où vous lisez ceci, Internet a peut-être déjà brûlé au complet.

Dans les commentaires, plusieurs usagers du réseau à l’oiseau bleu se sont empressés de corriger l’amateur torontois.

Poutine is famously Québécois in origin and also probably shouldn't be on a sports hat. — blasphememe (@blasphememes) May 25, 2021

Seriously? It's a culinar cultural mistake. The Poutine origine is in Quebec. You should "put in" an Expos hat! 🤣 — Jean-François Lepage (@JeffdeStGermain) May 25, 2021

Poutine isnt an iconic local food from Toronto. — Maxim Guérin (@GuerinMaxim) May 25, 2021



On n’en revient pas! On est en train de se faire voler la poutine en plein jour, au vu et au su de tous.

C’est pas comme si un Torontois était en train de dire «J’aime la poutine.» Ça, ça serait correct. Nenenon là! Ils sont en train de dire «La poutine, c’est à nous.»

Vous savez ce que c'est: de l'appropriation culturelle

AUX ARMES CITOYENS!



Ça va faire.

